AI Security for Appsの一般提供を開始しました
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...
2025-11-24
WAFは、特定のアクションを取る理由についての洞察をお客様が得る方法を提供します。インサイトがより詳細で正確であればあるほど、再現性と理解が可能になります。刷新された悪意のあるペイロードのログ記録は、そのような方法の1つです。 ...
2025-07-22
Microsoftは、SharePointサーバーへの攻撃に悪用される、CVE-2025-53771とCVE-2025-53770の2つの重大な脆弱性を開示しました。...
2025年3月20日
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...
2025年3月20日
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2024年7月11日
インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...
2024年3月04日
Cloudflareは、AI時代のLLMモデルとユーザー保護に取り組み始めた最初のプロバイダの1社となっています...
2024年3月04日
セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...
2024年1月23日
2024年1月17日にCloudflareが2つの脆弱性に特化した緊急ルールを発表したことで、AIモデルを活用していない顧客は、これらの脅威に対処する上で大きなメリットを得ることができました...
2023年8月21日
アプリケーションセキュリティレポートを四半期ごとに更新しています。Cloudflareのグローバルネットワークから見える新しい攻撃傾向とインサイトについてお読みください...
2023年8月04日
本レポートでは、CISAによる「2022年を通じて最も悪用された脆弱性」に関するCloudflareのデータについて確認していきます...
2023年3月14日
1年前、当社は、初のアプリケーションセキュリティレポートを発行しました。Security Week 2023に向けて、軽減されたトラフィック、ボットおよびAPIトラフィック、そしてアカウント乗っ取り攻撃に関する最新の洞察とトレンドを公開する予定です...
2022年9月27日
ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...
2022年9月06日
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...
2022年4月01日
私たちはCAPTCHAの使用をやめることにしました。当社が取り組んできたことや、皆さんはどのように協力できるのかをお話しする前に、まずは簡単な質問から始めましょう。世の中では一体なぜCAPTCHAがまだ使われているのでしょうか...
2022年3月15日
Cloudflareでは常識を覆すようなアイデアを尊重します。「セキュリティはすべての人が利用できるべきもの」と...
2022年3月15日
Cloudflareは、毎秒3200万件のHTTPリクエストを処理しており、W3Techsで把握しているWebサーバーが提供するWebサイトの22%以上で利用されています。...
2022年3月15日
3年ほど前、"製品やサービスを直感的に使えるようにしたい "という思いから、ダッシュボードナビゲーション内の「 Firewallタブ 」に複数の機能を導入しました。...