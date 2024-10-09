まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

WAF

AI Security for Appsの一般提供を開始しました

2026-03-11

Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...

続きを読む »
AI Security for Appsの一般提供を開始しました

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

2026-02-27

Security WeekTurnstile質問ページデザインProduct DesignUser Researchボットボット管理WAFエンジニアリング製品ニュースアクセシビリティ

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

その他の投稿

2025年3月20日

ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定

Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...

Security Week
アプリケーションセキュリティ
WAF
Webアプリケーション ファイアウォール
APIセキュリティ

2024年7月11日

アプリケーションセキュリティレポート：2024年最新版

インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...

アプリケーションセキュリティ
WAF
ボット管理
API

2024年3月04日

Cloudflare、セキュリティ分析のためのAIアシスタントを発表

セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...

Security Week
セキュリティ
WAF
Workers AI
製品ニュース

2024年1月23日

CloudflareのAI WAFがIvanti Connect Secureのzero-day脆弱性をプロアクティブに検出した経緯

2024年1月17日にCloudflareが2つの脆弱性に特化した緊急ルールを発表したことで、AIモデルを活用していない顧客は、これらの脅威に対処する上で大きなメリットを得ることができました...

Vulnerabilities
WAF Rules
WAF
WAF Attack Score
Zero Day Threats

2023年3月14日

2023年アプリケーションセキュリティの状況

1年前、当社は、初のアプリケーションセキュリティレポートを発行しました。Security Week 2023に向けて、軽減されたトラフィック、ボットおよびAPIトラフィック、そしてアカウント乗っ取り攻撃に関する最新の洞察とトレンドを公開する予定です...

Security Week
Radar
セキュリティ
API
WAF

2022年9月27日

Forrester、CloudflareをWAFリーダーとして選出

ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...

WAF
セキュリティ
APIセキュリティ
DDoS
ボット管理