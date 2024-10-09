Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。 ...

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。 ...

WAFは、特定のアクションを取る理由についての洞察をお客様が得る方法を提供します。インサイトがより詳細で正確であればあるほど、再現性と理解が可能になります。刷新された悪意のあるペイロードのログ記録は、そのような方法の1つです。 ...

CloudflareのAIセキュリティスイートには、安全でないコンテンツのモデレーションが含まれており、Firewall for AIを通じてアプリケーションセキュリティスイートに統合されています。 ...

Microsoftは、SharePointサーバーへの攻撃に悪用される、CVE-2025-53771とCVE-2025-53770の2つの重大な脆弱性を開示しました。 ...

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