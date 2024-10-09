インターネットの高速性と安全性を維持：Merkle Tree Certificatesの導入
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2024-04-12
Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...
2023-09-04
このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います...
2023-08-09
本日より、CloudflareのAdvanced Certificate Managerをご利用のお客様は、ドメイン内のホスト名別にTLS設定を行うことができます...
2022-03-14
Cloudflareでは、すべてのお客様にインターネットアプリケーション用のTLS証明書を無料でプロビジョニングしていることを誇りに思います。現在では、約4,500万件の証明書の発行から導入、更新までのライフサイクル管理を担っています。最も耐障害性に優れた堅牢なプラットフォームを構築するうえで、それが「未来志向」であり、予測不可能な事象に対する弾力性を有していることを望んでいます...
2020年12月08日
今日は、世界中のお客様やインターネットユーザーにとって重要なもの、つまりプライバシーに関して、インターネットプロトコルの改善に役立つ、いくつかの発表を行います。...
2019年6月18日
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...
2018年9月24日
Cloudflareが本日サポートを発表した、暗号化SNIは、拡張版TLS 1.3プロトコルであり、ISP、カフェ店主、ファイアウォールなどのパス上のオブザーバーが、TLS Server Name Indication（SNI）拡張子を傍受し、これを利用してユーザーの訪問先のWebサイトを特定することを防止し、インターネットユーザーのプライバシーを向上させます。...
2018年8月16日
最近、Googleが正式に立ち上げたAndroid 9 Pieには、Ditital Wellbeing、セキュリティ、プライバシーに関するさまざまな新機能が含まれています。ベータ版またはアップデート後に携帯電話のネットワーク設定を覗いてみた方は、新しいプライベート DNS モードがAndroidでサポートされるようになったことにお気づきかと思います。...