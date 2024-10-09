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Cloudflare ブログ

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TLS

Cloudflareのお客様がLet's Encryptの証明書チェーンの変更の影響を受けないようにする方法

2024-04-12

セキュリティアプリケーションサービスTLSSSLCertificate Authority詳細情報

Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...

バックアップ証明書を紹介

2022-03-14

Security WeekTLSSSL製品ニュース

Cloudflareでは、すべてのお客様にインターネットアプリケーション用のTLS証明書を無料でプロビジョニングしていることを誇りに思います。現在では、約4,500万件の証明書の発行から導入、更新までのライフサイクル管理を担っています。最も耐障害性に優れた堅牢なプラットフォームを構築するうえで、それが「未来志向」であり、予測不可能な事象に対する弾力性を有していることを望んでいます...

その他の投稿

2019年6月18日

マルチパスドメイン認証（Multipath Domain Control Validation）を使用した証明書発行の保護

インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...

Crypto Week
暗号
DNS
BGP
TLS

2018年9月24日

暗号化か喪失か。SNI暗号化の仕組みについて

Cloudflareが本日サポートを発表した、暗号化SNIは、拡張版TLS 1.3プロトコルであり、ISP、カフェ店主、ファイアウォールなどのパス上のオブザーバーが、TLS Server Name Indication（SNI）拡張子を傍受し、これを利用してユーザーの訪問先のWebサイトを特定することを防止し、インターネットユーザーのプライバシーを向上させます。...

バースデーウィーク
製品ニュース
暗号
セキュリティ
TLS

2018年8月16日

Android 9 Pieの1.1.1.1でプライベートDNSを有効にする

最近、Googleが正式に立ち上げたAndroid 9 Pieには、Ditital Wellbeing、セキュリティ、プライバシーに関するさまざまな新機能が含まれています。ベータ版またはアップデート後に携帯電話のネットワーク設定を覗いてみた方は、新しいプライベート DNS モードがAndroidでサポートされるようになったことにお気づきかと思います。...

1.1.1.1
リゾルバ
IPv6
DNS
TLS