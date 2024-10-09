Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。 ...

Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します ...

このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います ...

本日より、CloudflareのAdvanced Certificate Managerをご利用のお客様は、ドメイン内のホスト名別にTLS設定を行うことができます ...

Cloudflareでは、すべてのお客様にインターネットアプリケーション用のTLS証明書を無料でプロビジョニングしていることを誇りに思います。現在では、約4,500万件の証明書の発行から導入、更新までのライフサイクル管理を担っています。最も耐障害性に優れた堅牢なプラットフォームを構築するうえで、それが「未来志向」であり、予測不可能な事象に対する弾力性を有していることを望んでいます ...