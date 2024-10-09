NISTの新しいガイダンス「SP 1800-35：ゼロトラストアーキテクチャの実装」について知っておくべきこと
2025-06-19
NISTの新しいガイダンス「Zero Trustアーキテクチャの実装」をぜひご覧ください。これを読んで、新たに発表されたNIST特別刊行物1800-35の主要ポイントを入手しましょう。 ...続きを読む »
2025-06-19
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2023-03-18
Cloudflareは、EU内のISO 27001認証済みデータセンターのみにお客様のトラフィックを制限する非常に簡単な方法、「ワンクリックISO認定地域」を発表しました...
2022-03-18
Cloudflareは創業以来、世界中のお客様の安全を確保することに注力してきました。当社のサービスは当社自身のデータだけでなく、お客様のトラフィックとデータを保護します...
2021年12月07日
近年、データのローカライゼーションが注目されているのは、多くの国が自国民のデータを管理・保護する方法としてローカライゼーションを捉えているためです...