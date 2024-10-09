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Cloudflare ブログ

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Zero Trust

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...

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Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入

2026-04-14

Agents Week開発者開発者プラットフォームWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

その他の投稿

2025年3月21日

リスクのないRDP：Cloudflareが提供する、セキュアに協力会社がアクセスできるブラウザベースのソリューション

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...

Security Week
Zero Trust
Cloudflare Zero Trust
M&A
Cloudflare Access

2025年3月17日

従来の暗号化技術が脅威にさらされています。Cloudflare Zero Trustでポスト量子暗号にアップグレードしましょう

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...

Security Week
ポスト量子
Zero Trust
Cloudflare Gateway
Cloudflare Access

2024年9月24日

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

バースデーウィーク
セキュリティ
CASB
DLP
Data Loss Prevention

2024年5月30日

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

M&A
Zero Trust
SASE
セキュリティ
Cloudflare Access

2024年4月18日

Cloudflare、2024年版『Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge』で認定

Gartnerにより、CloudflareがGartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) レポートで再度選出されました。このレポートで功績を認められたベンダーはわずか10社となる中、Cloudflareがその1社として名を連ねることとなりました。2年連続で、弊社の実行能力とビジョンの完全性が評価されたことになります...

Cloudflare One
Zero Trust
Security Service Edge
SSE
Gartner

2024年2月22日

Cloudflare Zero TrustログとElastic SIEMでセキュリティ分析を強化

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...

製品ニュース
Zero Trust
Logs
セキュリティ
SIEM

2023年9月07日

Cloudflare Oneデータ保護スイート

このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...

Cloudflare One
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