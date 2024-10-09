日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。 ...

ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。 ...

Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。 ...

CloudflareのCASBでクラウドストレージを連携させてスキャンを実行し、機密データや設定ミスを検出しましょう。 ...

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。 ...