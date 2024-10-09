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Cloudflare ブログ

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Security Week

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

2026-02-27

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

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インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

リスクのないRDP：Cloudflareが提供する、セキュアに協力会社がアクセスできるブラウザベースのソリューション

2025-03-21

Security WeekZero TrustCloudflare Zero TrustM&ACloudflare AccessCloudflare OneクライアントレスリモートワークVDIリモートデスクトッププロトコル

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...

その他の投稿

2025年3月20日

ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定

Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...

Security Week
アプリケーションセキュリティ
WAF
Webアプリケーション ファイアウォール
APIセキュリティ

2025年3月19日

Cloudflare for AI：セキュリティ重視のアプローチで、大規模なAI導入を支援

Cloudflare for AIを利用することで、開発者、セキュリティチーム、コンテンツ制作者は、Cloudflareのネットワークとツールのポートフォリオを活用して、AIアプリケーションのセキュリティ確保、監視、弾力性のある安全な利用を実現することができます。...

Security Week
AI
セキュリティ

2025年3月18日

Cloudforce One脅威イベントプラットフォームで、より詳しい脅威アクターの活動内容を提供します

新しい脅威イベントプラットフォームでリアルタイムインサイトを得ましょう。このツールは、攻撃の先手を打ち、重要な資産を保護するための実用的なインテリジェンスを提供して、サイバーセキュリティの防御力を強化します。...

Security Week
セキュリティ
脅威インテリジェンス
Cloudforce One
Intel

2025年3月18日

Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理

Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...

Security Week
セキュリティ態勢管理
セキュリティ
セキュリティセンター
SaaSセキュリティ

2025年3月17日

従来の暗号化技術が脅威にさらされています。Cloudflare Zero Trustでポスト量子暗号にアップグレードしましょう

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...

Security Week
ポスト量子
Zero Trust
Cloudflare Gateway
Cloudflare Access

2024年3月08日

Log Explorer：サードパーティのストレージを使用せずにセキュリティイベントを監視します

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...

Security Week
分析
Logs
セキュリティ

2024年3月08日

Cloudflare Radarでメールセキュリティの洞察が利用可能に

Cloudflare Radarの新しい「Email Security」セクションでは、悪意のある電子メールに見られる脅威トレンド、スパムや悪意のある電子メールの送信元、電子メールの悪用を防止するための技術の採用に関する最新動向についての洞察が提供されます...

Security Week
Radar
Email
Email Routing
メールセキュリティ

2024年3月07日

Cloudflareは、2024年の投票シーズン中に出現する新興テクノロジーの脅威から世界の民主主義を保護します

2024年には、80以上の国政選挙が予定されており、約42億人がこの影響を直接受けることになります。Cloudflareでは、民主的なプロセスを円滑に進めるための高セキュリティ、高パフォーマンス、高信頼性のツールを提供することで、選挙に関わるさまざまな人たちをサポートする準備ができています...

Security Week
Election Security
ポリシーと法務