インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...
2025-03-24
Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。...
2025-03-21
CloudflareのCASBでクラウドストレージを連携させてスキャンを実行し、機密データや設定ミスを検出しましょう。...
2025-03-21
Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...
2025年3月21日
CloudflareのData Loss Preventionは、Cloudflareの開発者プラットフォーム上に構築されたシステムで、AIを活用した自己改善型アルゴリズムによって誤検知を減らします。...
2025年3月20日
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...
2025年3月20日
プライベートホスト名とプライベートIPアドレスで定義されたアプリケーションのサポートと、再利用可能なアクセスポリシーの導入を発表でき、大変嬉しく思います。 ...
2025年3月19日
Cloudflare for AIを利用することで、開発者、セキュリティチーム、コンテンツ制作者は、Cloudflareのネットワークとツールのポートフォリオを活用して、AIアプリケーションのセキュリティ確保、監視、弾力性のある安全な利用を実現することができます。...
2025年3月18日
新しい脅威イベントプラットフォームでリアルタイムインサイトを得ましょう。このツールは、攻撃の先手を打ち、重要な資産を保護するための実用的なインテリジェンスを提供して、サイバーセキュリティの防御力を強化します。...
2025年3月18日
Security Week 2025では、Cloudflare Radarに新しいDDoS関連のグラフ、漏洩した資格情報のトレンドに関する新しいインサイト、そして新しいボットページを追加します。 ...
2025年3月18日
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...
2025年3月17日
Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...
2025年3月17日
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...
2025年3月16日
来週から、サイバーセキュリティの最新トレンドや、新製品やパートナーシップの発表、Cloudflareの最新テクノロジー紹介などについてお届けしていきます。Security Week 2025へようこそ！...
2024年3月11日
この記事では、Security Week 2024中にリリースされたブログをレビューします...
2024年3月08日
Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...
2024年3月08日
Cloudflare Radarの新しい「Email Security」セクションでは、悪意のある電子メールに見られる脅威トレンド、スパムや悪意のある電子メールの送信元、電子メールの悪用を防止するための技術の採用に関する最新動向についての洞察が提供されます...
2024年3月08日
このブログでは、LavaRandに追加された新たな「カオス」のソースと、貴社で次のアプリケーションにそのカオスを利用する方法について説明します...
2024年3月07日
2024年には、80以上の国政選挙が予定されており、約42億人がこの影響を直接受けることになります。Cloudflareでは、民主的なプロセスを円滑に進めるための高セキュリティ、高パフォーマンス、高信頼性のツールを提供することで、選挙に関わるさまざまな人たちをサポートする準備ができています...