2026年Cloudflare脅威レポートを発表
2026-03-03
記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。...続きを読む »
2026-03-03
記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。...続きを読む »
2026-03-03
ETLパイプラインの管理を止め、脅威ハンティングを始めましょう。膨大なテレメトリを瞬時のセキュリティ体制に変える、Cloudflare脅威インテリジェンスプラットフォームへの新たな可視化、自動化、強化ツールについて紹介します。 ...
2025-03-18
新しい脅威イベントプラットフォームでリアルタイムインサイトを得ましょう。このツールは、攻撃の先手を打ち、重要な資産を保護するための実用的なインテリジェンスを提供して、サイバーセキュリティの防御力を強化します。...
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...
2024-09-24
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...
2022年9月19日
Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...
2022年6月21日
新しい脅威オペレーション・調査チームをご紹介：Cloudforce One。このチームにとって調査結果の発表は役割の1つですが、そのためだけに存在するのではありません。このチームの主な目的は脅威アクターを追跡し、その動きを封じ込めることにあります...
2022年3月14日
Cloudflareは、 様々なセキュリティ脅威をブロックしていますが、中でも興味深いのは、当社が保護する数百万件のインターネットプロパティの「ロングテール」を標的とする攻撃です...
2021年12月09日
本日、Magic Firewallの一連のアップデートを発表できることを大変嬉しく思います。最新のクラウドファイアウォールにおいて鍵となるセキュリティと可視性の機能を追加しました。セキュリティ強化のために、...