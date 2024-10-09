記録的な31.4 TbpsのDDoS攻撃や高度なセッショントークン窃盗で明らかになったように、サイバー脅威の産業化という根本的変化が起きています。最新レポートでは、国家アクターや犯罪集団が従来型の悪用から、正当な企業ロジックの中で行う「XaaS環境寄生型攻撃」へと転換している状況を考察しています。 ...

ETLパイプラインの管理を止め、脅威ハンティングを始めましょう。膨大なテレメトリを瞬時のセキュリティ体制に変える、Cloudflare脅威インテリジェンスプラットフォームへの新たな可視化、自動化、強化ツールについて紹介します。 ...

新しい脅威イベントプラットフォームでリアルタイムインサイトを得ましょう。このツールは、攻撃の先手を打ち、重要な資産を保護するための実用的なインテリジェンスを提供して、サイバーセキュリティの防御力を強化します。 ...

Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。 ...

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。 ...