David Belson

Redirects for AI Trainingによる正規コンテンツの適用
2026-04-17
ソフトディレクティブでは、クローラーが非推奨コンテンツを取り込むのを防ぐことはできません。Redirects for AI Trainingにより、Cloudflareのユーザーは、1つのスイッチを切り替えるだけで、オリジンを変更することなく、認証済みのクローラーを正規ページにリダイレクトできるようになります。...
2026-04-17
ソフトディレクティブでは、クローラーが非推奨コンテンツを取り込むのを防ぐことはできません。Redirects for AI Trainingにより、Cloudflareのユーザーは、1つのスイッチを切り替えるだけで、オリジンを変更することなく、認証済みのクローラーを正規ページにリダイレクトできるようになります。...
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...
2025-07-22
2025年第2四半期には、政府主導の遮断、停電、ケーブルの損傷、サイバー攻撃、技術的な問題に起因するインターネットの混乱が世界中で発生しました。...
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...
2025-04-22
2025年第1四半期、世界各地で、ケーブル損傷、停電、自然災害、火災、サイバー攻撃、技術的問題によって引き起こされたインターネット障害が観察されました。...
2025-03-18
Security Week 2025では、Cloudflare Radarに新しいDDoS関連のグラフ、漏洩した資格情報のトレンドに関する新しいインサイト、そして新しいボットページを追加します。 ...
2025-02-04
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...
2025-01-28
第3四半期は多忙でしたが、2024年第4四半期はインターネット接続障害が大幅に減りました。...