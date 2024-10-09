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Cloudflare ブログ

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David Belson

David Belson

Head of Data Insight

Redirects for AI Trainingによる正規コンテンツの適用

2026-04-17

Agents WeekエージェントAIRadarボット管理開発者プラットフォーム開発者

ソフトディレクティブでは、クローラーが非推奨コンテンツを取り込むのを防ぐことはできません。Redirects for AI Trainingにより、Cloudflareのユーザーは、1つのスイッチを切り替えるだけで、オリジンを変更することなく、認証済みのクローラーを正規ページにリダイレクトできるようになります。...

ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ

2026-01-26

Radarインターネット遮断インターネットトラフィック障害インターネットトレンドAWSMicrosoft Azureコンシューマーサービス

2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...

Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃

2025-12-15

Year in ReviewRadar傾向インターネットトレンドインターネットトラフィック障害Internet QualityセキュリティAI

世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する

2025-07-01

Pay Per CrawlRadarインターネットトラフィックAIボット

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...