Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...

Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。 ...

Cloudflareは、「グローバル越境プライバシールール （グローバルCBPR）」システムと「処理者向けグローバルプライバシー認証 （グローバルPRP）」制度の審査を無事通過したことを世界で初めて発表します。 ...

2024年には、80以上の国政選挙が予定されており、約42億人がこの影響を直接受けることになります。Cloudflareでは、民主的なプロセスを円滑に進めるための高セキュリティ、高パフォーマンス、高信頼性のツールを提供することで、選挙に関わるさまざまな人たちをサポートする準備ができています ...