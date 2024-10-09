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Cloudflare ブログ

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ポリシーと法務

Cloudflareは、2024年の投票シーズン中に出現する新興テクノロジーの脅威から世界の民主主義を保護します

2024-03-07

Security WeekElection Securityポリシーと法務

2024年には、80以上の国政選挙が予定されており、約42億人がこの影響を直接受けることになります。Cloudflareでは、民主的なプロセスを円滑に進めるための高セキュリティ、高パフォーマンス、高信頼性のツールを提供することで、選挙に関わるさまざまな人たちをサポートする準備ができています...

その他の投稿

2024年3月04日

CISAのセキュア・バイ・デザイン原則による業界の変化

セキュリティの考慮はソフトウェア設計時の必須要素とすべきであり、後から考えるべきではありません。CloudflareがどのようにCISAのセキュア・バイ・デザイン原則を遵守し、業界を変革しているかについて説明します...

Security Week
ポリシーと法務
APIセキュリティ
CISA
信頼性

2023年9月25日

Cloudflareに切り替えにより、ネットワークの二酸化炭素排出量を最大96%削減可能（およびSBTiについて）

今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...

バースデーウィーク
Emissions
コネクティビティクラウド
ポリシーと法務

2022年12月16日

Cloudflareが提唱するより良いインターネットとはどのようなものか

当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...

Impact Week
より良いインターネット
ポリシーと法務

2022年12月13日

プロジェクトSafekeeping –世界で最も脆弱なインフラストラクチャをZero Trustで保護

グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...

Impact Week
Project Safekeeping
ポリシーと法務

2022年12月12日

Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...

Impact Week
メールセキュリティ
Cloud Email Security
Athenian Project
ポリシーと法務

2022年8月31日

Cloudflareの不正利用に対するポリシーとその取り組み

Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...

Abuse
Freedom of Speech
ポリシーと法務