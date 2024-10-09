Cloudflareの新コンテンツシグナルポリシーでユーザーに選択肢を
2025-09-24
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...続きを読む »
2025-09-24
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...続きを読む »
2025-06-12
June 2025 marks the 11th anniversary of Project Galileo, Cloudflare’s effort to protect vulnerable public interest organizations from cyber threats....
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...
2024-03-07
2024年には、80以上の国政選挙が予定されており、約42億人がこの影響を直接受けることになります。Cloudflareでは、民主的なプロセスを円滑に進めるための高セキュリティ、高パフォーマンス、高信頼性のツールを提供することで、選挙に関わるさまざまな人たちをサポートする準備ができています...
2024年3月04日
セキュリティの考慮はソフトウェア設計時の必須要素とすべきであり、後から考えるべきではありません。CloudflareがどのようにCISAのセキュア・バイ・デザイン原則を遵守し、業界を変革しているかについて説明します...
2024年1月26日
2024年のプライバシーデーにあたり、EU委員会によるGDPRの機能の振り返りの呼びかけに応え、Cloudflareは、GDPRが実際に人々のプライバシーを害する可能性のある2つの適用方法を指摘します...
2023年9月25日
今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...
2023年1月26日
当社は、データローカライゼーション要件に対応しなければならないお客様をサポートするため、Data Localization Suiteの拡張と改善を続けています...
2022年12月16日
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...
2022年12月16日
当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...
2022年12月16日
IPブロッキングについての議論: 私たちがそれに着目する理由、それは何なのか、何をするのか、誰に影響を与えるのか、なぜそれがオンラインコンテンツに対処する上で問題のある方法なのか...
2022年12月15日
Cloudflareが市民社会組織と協力して、Radar AlertsとAPIを使用してインターネットの遮断を追跡するツールを提供する方法の詳細についてはこちらをご覧ください...
2022年12月14日
予備調査の結果、Cloudflareの製品は、同等のオンプレミス型ハードウェアと比較して、最大90%の炭素効率があることが判明しています...
2022年12月13日
グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...
2022年12月12日
Project Galileoに参加する組織が、Cloudflare Zero Trustを使用してサイバー攻撃から組織を保護する方法について学びます...
2022年12月12日
私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...
2022年9月03日
当社はKiwifarmsをブロックしました。Cloudflareサービスを使っているKiwifarmsサイトの訪問者には、Cloudflareのブロックページとこの投稿へのリンクが表示されます。...
2022年8月31日
Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...
2022年6月09日
プロジェクトGalileoの参加者がリソースや設定のヒント、製品説明などにアクセスできる場を１か所にまとめて提供するために、私たちはCloudflareソーシャルインパクトプロジェクトポータルを作りました...