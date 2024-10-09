Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...

業界最速のパージに続き、すべてのCloudflareプランでインスタントパージのクォータを引き上げました。 ...

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。 ...

現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます ...

このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います ...