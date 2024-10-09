Cloudflareが世界最大のパフォーマンスデータのコレクションを活用して、世界最速のグローバルネットワークをさらに高速化する方法
2025-09-26
Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...続きを読む »
2025-09-26
Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...続きを読む »
2025-04-01
業界最速のパージに続き、すべてのCloudflareプランでインスタントパージのクォータを引き上げました。 ...
2024-09-25
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2023-09-04
このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います...
2023年6月18日
Cloudflare は、自分たちがやることは最速だと実証しています。 そして、できるだけ簡単に、ユーザーがその数字を達成できるようにしています...
2023年6月06日
HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました...
2023年4月18日
今日から、ネットワークエンジニアでなくても、インターネットが何に役立つかを知ることができます。私たちが行っていることを、お話ししましょう...
2023年2月13日
この週末は、記録的なDDoS攻撃が行われました。この週末、Cloudflareは数十件の超大規模DDoS攻撃を検知し、軽減しました。攻撃の大部分はピーク時に概算5,000万～7,000万リクエスト/秒（rps）で、最大で7,100万rpsを超えるものもありました...
2022年5月25日
DNSパイプラインを再設計し、全ゾーンのDNS伝達速度を大幅に向上させた方法...
2022年5月11日
本日は、Cache Reserveでキャッシングのメリットを拡大できたことを発表でき、嬉しく思います。Cache Reserveは、すべての静的コンテンツをCloudflareのグローバルキャッシュから持続的に配信する新方式です...
2022年4月12日
2022年最初のDDoSレポートへようこそ。今回で通算9回目とります。このレポートには、2022年1月から3月までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観測された、アプリケーション層とネットワーク層の両方のセクションにおける新しいデータポイントや洞察が含まれています...
2021年12月10日
CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...
2021年12月10日
「当社はIPネットワークを10％速くできます。担当アカウントチームにご連絡くださるだけで実現します」とお伝えしたら、お客様は何と言われるでしょうか？...
2021年11月20日
2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...
2021年9月13日
Workersは3年前から30%高速化し、現在P90。Lambda@Edgeに比べて210%、Lambdaに比べて298%速くなっています。...
2021年3月25日
本日、新たにクライアント側のセキュリティ製品であるPage Shieldをご紹介いたします。この製品は、お客様側で、エンドユーザー側のブラウザで発生した攻撃を検出するためにご利用いただく製品です。...
2021年2月18日
Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...
2020年11月19日
Cloudflareの仕事の1つとして、物事を迅速にすることがあります。より応答性の高いWebサイト、アプリ、API、ネットワークは、コンバージョンとユーザー体験の向上に直結します。11月10日に、Googleは、2021年5月から検索エンジンの検索結果ページ（SERP）に結果をランク付けする際に、Webパフォーマンスとページ体験データを直接考慮に入れると発表しました。...
2020年9月10日
Cloudflareはcdnjsを運用しています。cdnjsは、オープンソースプロジェクトで、人気のJavaScriptライブラリとリソースをCloudflare Workersのネットワークを経由して配信することで、Webサイトを加速させます。...