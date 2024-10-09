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Cloudflare ブログ

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スピードと信頼性

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

2024-09-25

バースデーウィークスピードと信頼性研究キャッシュSpeed Brain製品ニュース

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

CloudflareではCAPTCHAを使用しません。Turnstileはすべての方に無料です

2023-09-29

バースデーウィーク製品ニュースTurnstileCAPTCHAスピードと信頼性セキュリティボット

現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...

その他の投稿

2023年6月06日

1年後のHTTP/3の使用状況を調査

HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました...

QUIC
スピードと信頼性
セキュリティ
IETF

2023年2月13日

Cloudflareが1秒あたり7,100万件のリクエストを送信する記録的なDDoS攻撃を軽減

この週末は、記録的なDDoS攻撃が行われました。この週末、Cloudflareは数十件の超大規模DDoS攻撃を検知し、軽減しました。攻撃の大部分はピーク時に概算5,000万～7,000万リクエスト/秒（rps）で、最大で7,100万rpsを超えるものもありました...

攻撃
傾向
スピードと信頼性
セキュリティ
DDoS

2022年4月12日

2022年第1四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2022年最初のDDoSレポートへようこそ。今回で通算9回目とります。このレポートには、2022年1月から3月までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観測された、アプリケーション層とネットワーク層の両方のセクションにおける新しいデータポイントや洞察が含まれています...

DDoS
DDoSレポート
攻撃
傾向
Radar

2021年12月10日

Cloudflare OneがMicrosoft 365へのユーザーの接続を最適化

CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...

CIO Week
Cloudflare One
スピードと信頼性
Microsoft

2021年11月20日

ネットワークパフォーマンスの最新情報：Full Stack Week

2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...

Full Stack Week
Network Performance Update
スピードと信頼性

2021年2月18日

Smarter Tiered Cache Topology（スマートな階層型キャッシュトロポジー）の生成の紹介

Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...

キャッシュ
Tiered Cache
スピードと信頼性

2020年11月19日

Cloudflareでパフォーマンスと検索ランキングを改善し、楽しみながら利益を得る

Cloudflareの仕事の1つとして、物事を迅速にすることがあります。より応答性の高いWebサイト、アプリ、API、ネットワークは、コンバージョンとユーザー体験の向上に直結します。11月10日に、Googleは、2021年5月から検索エンジンの検索結果ページ（SERP）に結果をランク付けする際に、Webパフォーマンスとページ体験データを直接考慮に入れると発表しました。...

スピードと信頼性
SEO
パフォーマンス
Browser Insights
分析