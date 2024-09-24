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プライバシーとセキュリティのコミットメントジャーニー

2018年、Cloudflareは、最速のプライバシー重視コンシューマーDNSサービスの1つである 1.1.1.1を発表 しました。1.1.1.1は、Cloudflareがリリースした初のコンシューマー向け製品で、より幅広いオーディエンスにリーチすることに重点を置いています。このサービスは、スピードとプライベートを大切にするよう設計されており、リクエストを行っているユーザーを特定する情報を 保持しません 。

2020年、Cloudflareは既存の1.1.1.1パブリックリゾルバーに保護層を追加するよう設計された、 ファミリー向け1.1.1.1を発表 しました。この製品の開発コンセプトは、消費者（つまり家族）にセキュリティおよびアダルトコンテンツフィルターを追加し、インターネットを閲覧する際に何も知らないユーザーが特定のサイトにアクセスするのをブロックする機能を提供することでした。

本日、すべてのインターネットサービスプロバイダーおよび機器メーカーが当社のDNSリゾルバーを無料で使用できることを正式に発表します。インターネットサービス、ネットワーク、ハードウェア機器プロバイダーは、このプログラムに登録・参加してCloudflareと提携すると、使いやすく、業界をリードする、より安全なブラウジングエクスペリエンスを、誰にでも無料で提供することができます。

大手企業はすでにCloudflareと提携し、顧客を保護するためにカスタマイズされた優れたサービスを提供しています。このサービスをお客様が使い慣れた場所で提供することで、インターネットをすべての人にとって安全な場所にすることができます。

意図的に家族に焦点を当てる必要性

2020年は、新型コロナウイルス感染症が新たな課題となりました。子供たちのオンライン活動が増加し、ホームネットワークの利用がかつてないほど高まったのです。調査によれば、 青少年の約67% がタブレットにアクセスしており、2歳の子供でもメディアコンテンツにアクセスしています。小さな子供が手渡されたスマートフォンやタブレットを操作し、お気に入りのYouTube番組を再生する様子を目の当たりにすると隔世の感がありますが、その過程で有害なコンテンツに意図せず遭遇してしまう危険性がますます懸念されています。 2020年に当社がファミリー向け1.1.1.1を発表したとき、世界中のユーザーに安心感を提供しました。そして、その保護は今も続いています。現在、一般家庭でも当社の ガイド を使ってこのサービスを設定することができます。プライバシーだけを重視して使用するDNSリゾルバーを選択したり、ホームネットワーク全体でセキュリティ脅威やアダルトコンテンツをブロックしたりすることができます。

このサービスは誰でも無料で利用できますが、保護対策が施されていない状態で毎日オンラインを閲覧するユーザーも数多くいます。このような保護の設定は大変そうに感じられるかもしれませんし、多くのユーザーは、どこから始めて、自分のデバイスやホームネットワークでどのように設定するべきか迷っています。本日、ユーザーのセットアップと設定をはるかに簡単にするパートナーシップを発表します。

提携によりセキュリティをさらに拡張

インターネットサービスプロバイダーやネットワークプロバイダーは、Cloudflareのさまざまなリゾルバーサービスを利用して、顧客にさまざまなサービスを提供することができます。当社の既存のパートナーは、これらのサービスを利用し、すでに顧客に提供しているサービスの延長として、自社のプラットフォームに組み込みました。このビルトイン型モデルは、導入を容易にし、一貫した包括的なエンドカスタマージャーニーを実現します。各サービスは、以下のように特定の目的を念頭に置いて設計されています。

当社のコアプライバシーリゾルバー（1.1.1.1）は、スピードとプライバシーを高めるよう設計されています。さらに、当社のパブリックリゾルバーへのDNSリクエストは、 DNS over HTTPS (DoH) または DNS over TLS (DoT) を使用して安全なチャンネル経由で送信できるため、迷惑なスパイ攻撃や中間者攻撃の可能性を大幅に低減できます。

当社のセキュリティリゾルバー（1.1.1.2）は、1.1.1.1のすべてのメリットのほか、マルウェア、スパム、ボットネットコマンドコントロール攻撃、フィッシング脅威を含むサイトからユーザーを保護するというメリットを加えています。

当社のファミリーリゾルバー（1.1.1.3）は、1.1.1.2のすべてのメリットはもちろん、不要なアダルトコンテンツをサイトの直接ナビゲーションからブロックし、公開検索エンジンをセーフサーチのみにロックするというメリットが加わっています。これにより、ユーザーが無意識のうちに迷惑な結果を返す可能性のあるコンテンツを検索することを防止できます。

プレミアムセーフティとカスタマイズ

当社のパブリックDNSリゾルバーで提供するものよりも高い柔軟性が必要なユーザー向けに、Cloudflareはフィルタリング、レポート、ロギング、分析、スケジューリングのカスタマイズを可能にするGateway製品も提供しています。この高度な Gateway サービスには 114を超えるカテゴリー が含まれ、ソーシャルメディアからオンラインメッセージングプラットフォーム、ゲーミング、 「セーフサーチ」結果 、「ホーム&ガーデン」まで、幅広いラインナップを取り揃えています。

フィルターの追加やスケジュール機能の追加により、学校時間や夕食時間にはソーシャルメディアを制限するなど、ユーザーはより微妙な時間ベースの制御を行うことができます。

これは、顧客向けに簡単にカスタマイズできるオプションを提供したいインターネットサービスプロバイダーや機器メーカーも利用可能なオプションです。Gatewayサービスにはマルチテナント環境が用意されています。この環境を利用すると、お客様は個々の加入者がユーザーや家庭ごとに独自のフィルターを設定できるようサポートできます。個々の加入者に対してカスタマイズ可能な保護を提供したいデバイスメーカーやインターネットサービスプロバイダーには、良い選択肢かもしれません。

楽な選択肢

要するに、Cloudflareは個人と家族を保護するための明らかに楽な選択肢です。これこそ、顧客とその家族を保護するために大手企業がこぞってCloudflareと提携することを選ぶ理由です。2020年、 ファミリー向け1.1.1.1 のリリース後、当社は1.1.1.1に対する1日あたり2000億件以上のDNSクエリに対応していました。現在、1.1.1.1は1日あたり1兆7000億件のクエリに対応しており、 当社のネットワークは330を超える都市に広がり、12,500以上の他のネットワークと相互接続しています 。このネットワークのおかげで、世界のインターネット人口（お客様の顧客）の95%を瞬時に保護し、超高速ブラウジングが保証されます。

スピードだけでなく、Cloudflareは 世界中の 全Webサイトのおよそ20% でリバースプロキシとして利用されています。 これにより、最新のインターネットの傾向、脅威、調査に関するすばらしいインサイトが得られます 。当社とのパートナーシップにより、強力なインフラストラクチャ、広範なデータインサイト、専任の脅威インテリジェンスチームといったCloudflareの強みを活用しつつ、お客様のコア優先事項に集中できます。グローバルリーチ、優れたパフォーマンス、 ビルトインプライバシー を提供するパートナーを持つほど大きなメリットは他にありません。

Cloudflareは、より良いインターネットの構築を支援するという1つの目標から始まりました。毎年行われるバースデーウィークは、万人にとってより良いインターネットを形成する多くの開発のきっかけとなっています。

Cloudflareは、すべてのユーザーのためにより良いインターネットを保護し、構築するための支援を提供し続けています。そのためには、ユーザーの現状に合わせる必要があります。この目標を達成する上で当社のパートナーシップは極めて重要です。お客様にも当社のソリューションの一部になっていただきたいと考えております。