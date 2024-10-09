Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

Cloudflareは、NGINXを使った原コアシステムを、新しくRustベースのモジュールプロキシへリプレースしました。 ...

Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...

選択を通じてAI主権を推進：多様なツール、データの管理権、そしてベンダーロックインなし。インド、日本、東南アジアにおいては、Workers AIを通じて地域のオープンソースモデルを提供することで、これを可能にしています ...

Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...