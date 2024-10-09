より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2025-09-26
Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...
2025-09-25
選択を通じてAI主権を推進：多様なツール、データの管理権、そしてベンダーロックインなし。インド、日本、東南アジアにおいては、Workers AIを通じて地域のオープンソースモデルを提供することで、これを可能にしています...
2025-09-24
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...
2025年9月23日
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...
2025年9月22日
当社は、スタートアップ向けCloudflareの対象を非営利団体、市民社会、公益団体にも拡大します。...
2025年9月21日
Cloudflareは創立15周年を迎えました。バースデーは、インターネットへの恩返しとなる新製品を発表することで祝いたいと思います。また、インターネットの変化についても、この機会にいろいろ考察しています。...
2024年9月30日
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2024年9月27日
Dev Starter PackとWorkers第４コホートで開発者を強化：必須開発ツールを無料または割引価格で利用でき、さらにCloudflareを利用している最新の素晴らしいスタートアップ企業に出会えます。...
2024年9月27日
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024年9月27日
Cloudflareでは、オープンソースの持つ力を高く評価しています。弊社は、オープンソース拡張プログラムであるProject Alexandriaにより、オープンソースプロジェクトが持続可能でスケーラブルな未来となるよう支援し、その成功に必要なツールや保護策を提供しています。...
2024年9月26日
Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...
2024年9月25日
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2024年9月24日
これまで、Cloudflare Terraformプロバイダーのメンテナンスは手動で行う必要がありました。しかし、既存のOpenAPIコード生成パイプラインを活用することで、現在ではプロバイダーを自動生成し、...
2024年9月24日
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...
2024年9月24日
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2024年9月23日
Cloudflareのどのプランをご利用のお客様でも、AIモデルがサイト上のコンテンツにどのようにアクセスするかを監査し、制御できるようになりました。...
2024年9月22日
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました。今週、弊社は14周年記念を迎えます。 ...
2023年10月02日
今週のバースデーウィークの重要なニュースについての総括や復習が必要ですか？この要約で全てがわかります...