まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

バースデーウィーク

Cloudflareが世界最大のパフォーマンスデータのコレクションを活用して、世界最速のグローバルネットワークをさらに高速化する方法

2025-09-26

速度バースデーウィークAIスピードと信頼性

Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...

その他の投稿

2024年9月27日

ビルダーを強化：Dev AllianceとWorkers Launchpad第4コホートのご紹介

Dev Starter PackとWorkers第４コホートで開発者を強化：必須開発ツールを無料または割引価格で利用でき、さらにCloudflareを利用している最新の素晴らしいスタートアップ企業に出会えます。...

Workers Launchpad
バースデーウィーク
開発者
開発者プラットフォーム
サーバーレス

2024年9月27日

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

バースデーウィーク
ボット管理
ボット
AIボット
AI

2024年9月27日

Project Alexandriaでオープンソースプロジェクトのサポートを拡大

Cloudflareでは、オープンソースの持つ力を高く評価しています。弊社は、オープンソース拡張プログラムであるProject Alexandriaにより、オープンソースプロジェクトが持続可能でスケーラブルな未来となるよう支援し、その成功に必要なツールや保護策を提供しています。...

バースデーウィーク
オープンソース
より良いインターネット

2024年9月26日

スタートアッププログラムを刷新：最大25万ドルのクレジットと共にCloudflare上で構築と成長を

Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...

バースデーウィーク
Cloudflare Workers
サーバーレス
開発者プラットフォーム
開発者

2024年9月25日

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

バースデーウィーク
スピードと信頼性
研究
キャッシュ
Speed Brain

2024年9月24日

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

バースデーウィーク
セキュリティ
CASB
DLP
Data Loss Prevention

2024年9月24日

Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...

バースデーウィーク
1.1.1.1
プライバシー
DNS
セキュリティ