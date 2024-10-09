8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。 ...

quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...

2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。 ...

「二重支出」チェックで40ミリ秒の遅延を修正し、プライバシープロキシサービスを大幅に高速化しました。 ...

Cloudflareは、「グローバル越境プライバシールール （グローバルCBPR）」システムと「処理者向けグローバルプライバシー認証 （グローバルPRP）」制度の審査を無事通過したことを世界で初めて発表します。 ...