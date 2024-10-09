1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーにおけるプライバシー保護への継続的な取り組み
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2025-11-06
quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...
2025-09-17
2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。...
2025-08-05
「二重支出」チェックで40ミリ秒の遅延を修正し、プライバシープロキシサービスを大幅に高速化しました。...
2024年9月24日
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2024年3月05日
Cloudflareがユーザーのプライバシーを維持しながらZero Trustを展開した方法ついて詳しく説明します...
2023年9月28日
Microsoft EdgeがCloudflareのプライバシースタックの主要部分であるCloudflareのプライバシープロキシ技術を活用してEdge Secure ネットワーク機能を実現した内容についてお知らせします。この統合により、Microsoft Edgeを選択したユーザーは、Webサイト間で追跡されることなく、よりプライベートにインターネットを閲覧できるようになります...
2023年9月07日
このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...
2023年4月18日
Cloudflare Zarazは、同意の収集と管理にも使用できるようになりました。この新しいツールを使用すると、同意モーダルを使用してお客様のWebサイトでのユーザーの同意の意向を簡単に収集し、Cloudflare Zaraz経由で読み込んだサードパーティのツールに同意ポリシーを適用することができます...
2023年3月30日
世界中のクラウドで個人情報保護に貢献...
2022年12月30日
2022年に行われたワーキンググループの会議、仕様書、サイドイベントなどでは何が起こったのでしょうか？Webのプロトコルの実装者、展開者は何をしているのでしょうか？そして、次に来るのは...
2022年10月27日
Privacy Gatewayは、プライバシーフォワードのアプリケーションがCloudflareを信頼できるリレーとして使用し、IPアドレスを含む識別情報をインフラストラクチャに表示することを制限することができます...
2022年9月28日
Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...
2022年3月10日
本日皆様に提供できるのは、WhatsAppと提携し、Web上のWhatsAppにアクセスした際に実行されるコードがWhatsAppの意図したコードであることをユーザーに保証するシステムであり、この発表ができることを嬉しく思います...
2021年12月11日
Cloudflareの製品とサービスは、この1年で大幅に拡大し、これまで以上に多くのお客様を保護しています。今週初めには、Cloudflareセキュリティセンターを立ち上げ、お客様が攻撃対象領域をマッピングし...
2021年12月07日
近年、データのローカライゼーションが注目されているのは、多くの国が自国民のデータを管理・保護する方法としてローカライゼーションを捉えているためです...
2021年10月01日
このブログでは、まずWebの発展という観点からWeb3について解説し、Cloudflareがそのサポートにどのように役立ち得るかについてお話します。...
2020年12月07日
インターネットの構築において、プライバシーはあまり重要視されませんでした。 インターネットのフェーズ 3 へようこそ：常にオン、常に安全、常にプライベート。...
2020年12月07日
企業のお客様は、Data Localization Suiteを活用することで、Cloudflareのグローバルネットワークに備わったパフォーマンスおよびセキュリティのメリットを享受しながら、データを保管および保護する場所に関するルールを簡単に設定し、エッジで制御できるようになります。...