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Cloudflare ブログ

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プライバシー

非同期QUICとHTTP/3が容易になる：tokio-quicheがオープンソース化

2025-11-06

ProtocolsQUICプライバシー

quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...

その他の投稿

2024年9月24日

Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...

バースデーウィーク
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セキュリティ

2023年9月28日

CloudflareがMicrosoft Edge Secure Networkを強化

Microsoft EdgeがCloudflareのプライバシースタックの主要部分であるCloudflareのプライバシープロキシ技術を活用してEdge Secure ネットワーク機能を実現した内容についてお知らせします。この統合により、Microsoft Edgeを選択したユーザーは、Webサイト間で追跡されることなく、よりプライベートにインターネットを閲覧できるようになります...

バースデーウィーク
プライバシー

2023年9月07日

Cloudflare Oneデータ保護スイート

このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...

Cloudflare One
DLP
CASB
Zero Trust
AI

2023年4月18日

Cloudflare Zarazで同意管理を簡単・明瞭に

Cloudflare Zarazは、同意の収集と管理にも使用できるようになりました。この新しいツールを使用すると、同意モーダルを使用してお客様のWebサイトでのユーザーの同意の意向を簡単に収集し、Cloudflare Zaraz経由で読み込んだサードパーティのツールに同意ポリシーを適用することができます...

Zaraz
プライバシー

2022年9月28日

CAPTCHAに代わり、利便性が高く、プライバシーが守られるTurnstileを発表

Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...

バースデーウィーク
製品ニュース
Turnstile
CAPTCHA
セキュリティ

2020年12月07日

Cloudflare Data Localization Suiteをリリースしました

企業のお客様は、Data Localization Suiteを活用することで、Cloudflareのグローバルネットワークに備わったパフォーマンスおよびセキュリティのメリットを享受しながら、データを保管および保護する場所に関するルールを簡単に設定し、エッジで制御できるようになります。...

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