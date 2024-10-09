AstroがCloudflareに
2026-01-16
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...続きを読む »
2026-01-16
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...続きを読む »
2026-01-15
Cloudflareは、コンテンツを検索可能で有用なデータに変換することに特化したAIデータマーケットプレイスであるHuman Nativeを買収し、インターネットの新たな経済モデルの構築を加速させます。...
2025-12-01
本日、Replicateが正式にCloudflareの傘下に入ったことを発表でき、嬉しく思います。私たちの道のりと、この決断に至った理由を少し共有したいと思います。 ...
2025-11-17
Cloudflareに導入されたReplicateのツールによって、当社のWorkersプラットフォームは、あらゆるAIやエージェント型のワークフローを構築、展開するためのインターネット上で最高の場所であり続けるでしょう。 ...
2025-03-21
Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...
2024年5月30日
Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...
2024年4月05日
開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...
2024年3月06日
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...
2022年2月23日
Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。Cloudflareは、お客様により高速かつ安全で、信頼できるインターネットを提供するために、世界で最もパワフルなクラウドネットワークを構築できるよう多額の投資を続けてきました。...
2022年2月10日
Vectrixは、ITおよびセキュリティチームがSaaSアプリケーション全体のセキュリティ問題を検出できるよう支援します。...
2021年12月08日
CloudflareのZaraz買収とCloudflare Zaraz（ベータ版）のリリースを発表でき、嬉しく思います。本日リリースするのは、Cloudflareのシステムとダッシュボードに統合されたZaraz製品のベータ版です。...
2020年1月07日
Cloudflareは本日、S2 Systems社を買収したことを発表しました。S2 Systems社は、現在市場に出回っている他のソリューションとは異なる革新的なリモートブラウザー分離ソリューションを構築したシアトルに拠点を置くスタートアップ企業です。エンドポイントでの侵害の大半は、Webブラウザーに関連しています。...