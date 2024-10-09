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Cloudflare ブログ

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M&A

AstroがCloudflareに

2026-01-16

Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...

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AstroがCloudflareに

リスクのないRDP：Cloudflareが提供する、セキュアに協力会社がアクセスできるブラウザベースのソリューション

2025-03-21

Security WeekZero TrustCloudflare Zero TrustM&ACloudflare AccessCloudflare OneクライアントレスリモートワークVDIリモートデスクトッププロトコル

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...

その他の投稿

2024年5月30日

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

M&A
Zero Trust
SASE
セキュリティ
Cloudflare Access

2024年4月05日

PartyKitの買収により、Cloudflareでリアルタイムのマルチユーザー向けのアプリケーションの作成が可能に

開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...

Developer Week
M&A
Cloudflare Workers
AI
Durable Objects

2022年2月23日

CloudflareがArea 1の買収を決めた理由

Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。Cloudflareは、お客様により高速かつ安全で、信頼できるインターネットを提供するために、世界で最もパワフルなクラウドネットワークを構築できるよう多額の投資を続けてきました。...

M&A
メールセキュリティ
Cloudflare Zero Trust
Zero Trust
セキュリティ

2020年1月07日

Cloudflare +リモートブラウザ分離

Cloudflareは本日、S2 Systems社を買収したことを発表しました。S2 Systems社は、現在市場に出回っている他のソリューションとは異なる革新的なリモートブラウザー分離ソリューションを構築したシアトルに拠点を置くスタートアップ企業です。エンドポイントでの侵害の大半は、Webブラウザーに関連しています。...

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