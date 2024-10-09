Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。 ...

Cloudflareは、コンテンツを検索可能で有用なデータに変換することに特化したAIデータマーケットプレイスであるHuman Nativeを買収し、インターネットの新たな経済モデルの構築を加速させます。 ...

本日、Replicateが正式にCloudflareの傘下に入ったことを発表でき、嬉しく思います。私たちの道のりと、この決断に至った理由を少し共有したいと思います。 ...

Cloudflareに導入されたReplicateのツールによって、当社のWorkersプラットフォームは、あらゆるAIやエージェント型のワークフローを構築、展開するためのインターネット上で最高の場所であり続けるでしょう。 ...

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。 ...