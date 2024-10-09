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Cloudflare ブログ

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DNS

Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

2024-09-24

バースデーウィーク1.1.1.1プライバシーDNSセキュリティパートナーネットワークサービス

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...

DNSSECリソースを枯渇させる新たな脆弱性の修復

2024-02-29

DNSSECDNSリゾルバ1.1.1.1VulnerabilitiesKeyTrapNSEC3CVE-2023-50387

Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...

その他の投稿

2021年9月27日

メールスプーフィング・フィッシング対策

当社は本日、メールのスプーフィングやフィッシングに対抗し、メールの到達性を向上させる新たな対策ツールを発表します。新しいEmail Security DNS Wizardを使って、お客様のドメインに代わって他者が悪意あるメールを送信するのを防ぐDNSレコードを作成できます。この新しい機能は、ドメイン上のセキュアではないDNS設定についてユーザーに警告し、その解決方法についてアドバイスも提供します。この機能はまずFreeプランのユーザーを対象に展開され、今後数週間でProプラン、Businessプラン、Enterpriseプランのお客様にもご利用いただける...

バースデーウィーク
DNS
Phishing

2020年7月30日

Cloudflareに独自のIPの持ち込み(BYOIP: Bring Your Own IP)

本日、Bring Your Own IP (BYOIP）がレイヤー７製品、およびSpectrum、Magic Transitサービスで一般利用できるようになったことを発表いたします。BYOIPを設定する時、Cloudflareエッジはお客様ご自身のIPプレフィックスを通知し、そのプレフィックスがレイヤー７サービス、Spectrum...

製品ニュース
DNS
Magic Transit
Spectrum

2020年4月01日

macOS と Windows向けのWARPベータ版の発表

昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...

WARP
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セキュリティ
スピードと信頼性
プライバシー