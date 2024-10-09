1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーにおけるプライバシー保護への継続的な取り組み
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2024-09-24
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2024-04-12
Cloudflareは、新しいエンタープライズグレードの権威DNSサービスであるFoundation DNSを立ち上げました。Foundation DNSは、新たなエンタープライズ向け権威DNSサービスとして、権威DNSサービスの信頼性、セキュリティ、柔軟性、分析を強化するよう設計されています...
2024-03-07
Advanced DNS Protectionシステムを紹介できることを嬉しく思います。これは、最も高度なDNSベースのDDoS攻撃から保護するように設計された堅牢な防御メカニズムです...
2024-02-29
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...
2024年1月09日
CloudflareのDDoS脅威レポート第16版へようこそ。本版では、2023年第4四半期および最終四半期のDDoS動向と主要な調査結果について、年間を通じた主要動向のレビューとともにお届けします...
2023年12月14日
この10年間で、クライアント側のIPv6普及率は1%未満から、報告者によって異なりますが、30%台後半から40%台前半まで上昇しました。サーバー側における計算結果も別にあります...
2023年9月04日
このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います...
2023年7月11日
アジア太平洋地域のユーザーは、.comおよび.net TLDネームサーバーへのオリジン DNS解決の失敗が原因で、接続エラーが発生します...
2023年2月28日
1.1.1.1をはじめ、さまざまな製品を支える新しいDNSプラットフォームをご紹介します...
2022年5月25日
DNSパイプラインを再設計し、全ゾーンのDNS伝達速度を大幅に向上させた方法...
2021年12月08日
Cloudflareは本日、新しいプレミアムDNSサービス「Foundation DNS」を発表しました。このサービスは、比類ない信頼性と最高のパフォーマンスを提供し、インフラチームの最も複雑な要件を満たすことができます。...
2021年11月13日
今週初め、CloudflareはDDoS攻撃を自動的に検知し、軽減しました...
2021年10月04日
本日15:51（協定世界時）、Cloudflareは「Facebook DNS lookup returning SERVFAIL」と題した内部インシデントをオープンしました。当社のDNSリゾルバー1.1.1.1で何か異常が発生しているのではという懸念を抱いたからです。...
2021年9月27日
当社は本日、メールのスプーフィングやフィッシングに対抗し、メールの到達性を向上させる新たな対策ツールを発表します。新しいEmail Security DNS Wizardを使って、お客様のドメインに代わって他者が悪意あるメールを送信するのを防ぐDNSレコードを作成できます。この新しい機能は、ドメイン上のセキュアではないDNS設定についてユーザーに警告し、その解決方法についてアドバイスも提供します。この機能はまずFreeプランのユーザーを対象に展開され、今後数週間でProプラン、Businessプラン、Enterpriseプランのお客様にもご利用いただける...
2020年12月08日
今日は、世界中のお客様やインターネットユーザーにとって重要なもの、つまりプライバシーに関して、インターネットプロトコルの改善に役立つ、いくつかの発表を行います。...
2020年8月20日
セカンダリDNSを活用する共通の方法がいくつもありますが、その中に次のような方法があります。...
2020年7月30日
本日、Bring Your Own IP (BYOIP）がレイヤー７製品、およびSpectrum、Magic Transitサービスで一般利用できるようになったことを発表いたします。BYOIPを設定する時、Cloudflareエッジはお客様ご自身のIPプレフィックスを通知し、そのプレフィックスがレイヤー７サービス、Spectrum...
2020年4月02日
当社は、過ちを犯しました。この過ちにより、ファミリー向けサービスを提供する新1.1.1.1がうかつにも、多くのLGBTQIA+サイトをブロックしてしまいました。何が、なぜ起きたのか、そしてそれにどのように対処したのかを順にお話しします。...
2020年4月01日
昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...