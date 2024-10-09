Cloudflare CASBによるChatGPT、Claude、Geminiのセキュリティスキャン
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...続きを読む »
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...続きを読む »
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2025-03-21
CloudflareのCASBでクラウドストレージを連携させてスキャンを実行し、機密データや設定ミスを検出しましょう。...
2024-09-24
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...
2023-09-07
このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...
2023年9月07日
Cloudflare Oneはデータ保護スイートを開始しました。このブログでは、当社のDLPとCASBサービスを使用し、 Saas環境のデータとコードを保護する新機能をプレビューし、過去1年間に構築したものを振り返ります。...
2023年3月14日
現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...
2023年1月13日
CloudflareがCIO Weekの中で発表した、企業のITとセキュリティの近代化を支援する、新製品、パートナーシップ、イノベーションのすべてをご紹介します...
2023年1月12日
Cloudflare CASBにSalesforceとBoxの2つのSaaSインテグレーションが追加されます...
2023年1月11日
Cloudflare CASBとDLPが連携し、静止している機密データを保護します...
2022年9月30日
Cloudflare CASBが一般提供されたことで、ユーザーがどのようにCASBで他のCloudflare Zero Trust製品を利用しているかを、Gatewayを皮切りに見て行きましょう...
2022年9月20日
サードパーティ製SaaSアプリケーションの接続、スキャンにより、ファイルリーク、不適切な設定、シャドーITをわずか数クリックで確認できます。Cloudflare CASBが一般にご利用いただけるようになりました...
2022年6月24日
CloudflareのセキュアWebゲートウェイとAPI駆動型Cloud Access Security Broker（CASB）でシャドーITを見つけて解消します...
2022年3月18日
現在、Cloudflareでは、帯域外のCASB製品をZero Trustプラットフォームへシームレスに統合するための取り組みを行っています...
2022年2月10日
Vectrixは、ITおよびセキュリティチームがSaaSアプリケーション全体のセキュリティ問題を検出できるよう支援します。...