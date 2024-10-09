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Cloudflare ブログ

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CASB

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

2024-09-24

バースデーウィークセキュリティCASBDLPData Loss Prevention脅威インテリジェンスZero TrustCloudflare OnePage ShieldLeaked Credential ChecksSASE

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

Cloudflare Oneデータ保護スイート

2023-09-07

Cloudflare OneDLPCASBZero TrustAI製品ニュースプライバシー

このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...

その他の投稿

2023年3月14日

Cloudflare CASBでAtlassianをスキャンして安全強化

現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...

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