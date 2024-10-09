2023年第3四半期DDoS脅威レポート

2023-10-26

この四半期、DDoS攻撃は65％急増しました。ゲーミング/ギャンブル企業が最も攻撃を受け、Cloudflareは何千もの超帯域幅消費型DDoS攻撃を軽減しました。最大のものは2億100万RPSを記録しました。HTTP/2 Rapid Resetの脆弱性を狙った数千の超帯域幅消費型攻撃をCloudflareは軽減し、この四半期にはDDoS攻撃が65%急増しました。各地域や業界における最新のDDoS攻撃動向については、当社のレポートをお読みください ...