インターネット規模でのTCP接続の特性測定
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2024-03-05
本日、共通の課題であるインフラストラクチャ全体への包括的な展開を確実に行うために、セキュリティーセンター内に新しい機能セットを導入することを嬉しく思います。セキュリティ体勢を最適化する場所と方法を正確に把握することができます...
2023-10-26
この四半期、DDoS攻撃は65％急増しました。ゲーミング/ギャンブル企業が最も攻撃を受け、Cloudflareは何千もの超帯域幅消費型DDoS攻撃を軽減しました。最大のものは2億100万RPSを記録しました。HTTP/2 Rapid Resetの脆弱性を狙った数千の超帯域幅消費型攻撃をCloudflareは軽減し、この四半期にはDDoS攻撃が65%急増しました。各地域や業界における最新のDDoS攻撃動向については、当社のレポートをお読みください...
2023年4月11日
脅威アクターが2023年も活発に行動を開始。2023年の年明けは、欧米をターゲットにしたハクティビストによるキャンペーンが相次ぎ、記録的な超帯域幅消費型攻撃が発生したことが特徴です...
2023年1月10日
第4四半期、Cloudflareは数百万件ものDDoS攻撃を緩和しました。攻撃時間は増加、帯域幅消費型攻撃は急増、ランサムDDoS攻撃は継続中。旅行 & イベント業界が最も大きな打撃を受け、中国のインターネットプロパティへのトラフィックの90%以上がL3/4 DDoS攻撃でした。詳しくは、最近のレポートをご覧ください...
2022年10月12日
第3四半期には、DDoS攻撃が111%増加し、マルチテラビット規模のDDoS攻撃が頻発する中、CloudflareはMinecraftサーバーを標的とした2.5Tbpsの攻撃を自動緩和しました。詳しくは、2022年第3四半期DDoSレポートをご覧ください...
2020年5月26日
多くの人が在宅勤務をせざるを得なくなり、コンシューマISPでの負荷が増加しました。...