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Cloudflare ブログ

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Brendan Irvine-Broque

Brendan Irvine-Broque

Oakland, CA

Product Manager, Cloudflare Stream

https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-stream/

AstroがCloudflareに

2026-01-16

M&Aアプリケーションサービス開発者プラットフォームCloudflare WorkersWorkers AIセキュリティAI

Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...

Workers AIのレベルアップ：一般提供とさらなる新機能

2024-04-02

Developer Week開発者Workers AI全体的な使いやすさ開発者プラットフォームCloudflare Workers

本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...