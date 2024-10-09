Brendan Irvine-Broque

AstroがCloudflareに
2026-01-16
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...
Oakland, CA
Product Manager, Cloudflare Stream
https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-stream/
2026-01-16
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...
2024-09-30
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2024-04-02
本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...
2023-11-27
Forresterは、「The Forrester Wave™：エッジ開発プラットフォーム、2023年第4四半期」において、Cloudflareをリーダーとして認識し、現在の提供カテゴリで最高スコアを獲得しました...