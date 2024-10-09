Log Explorerでマルチベクトル型攻撃を調査する
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2025-06-18
Cloudflareダッシュボードで可観測性とフォレンジック機能の直接の利用を可能にする製品、Cloudflare Log Explorerの一般提供を発表いたします。...
2024-03-08
Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...
2024-02-22
本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...