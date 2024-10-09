Cloudflare Zero TrustログとElastic SIEMでセキュリティ分析を強化

2024-02-22

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました ...