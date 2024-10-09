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Cloudflare ブログ

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SIEM

Log Explorer：サードパーティのストレージを使用せずにセキュリティイベントを監視します

2024-03-08

Security Week分析LogsセキュリティSIEM製品ニュースコネクティビティクラウド

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...

Cloudflare Zero TrustログとElastic SIEMでセキュリティ分析を強化

2024-02-22

製品ニュースZero TrustLogsセキュリティSIEMElasticパートナー

本日、Elasticでの新しいCloudflare Zero Trustダッシュボードを発表できることを嬉しく思います。Elasticを使用する共通のお客様は、これらのあらかじめ構築されたダッシュボードを使用して、Zero Trustログを保存、検索、分析することができるようになりました...