SASEで生成AIを保護するためのベストプラクティス
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...続きを読む »
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...続きを読む »
2025-03-21
CloudflareのCASBでクラウドストレージを連携させてスキャンを実行し、機密データや設定ミスを検出しましょう。...
2025-03-21
CloudflareのData Loss Preventionは、Cloudflareの開発者プラットフォーム上に構築されたシステムで、AIを活用した自己改善型アルゴリズムによって誤検知を減らします。...
2024-09-24
本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...
2024年3月05日
Cloudflare Oneがデータ損失防止（DLP）サービスの一部として、光学式文字認識を使用したソースコードの検出が可能になりました...
2023年9月07日
このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...
2023年9月07日
Cloudflare Oneはデータ保護スイートを開始しました。このブログでは、当社のDLPとCASBサービスを使用し、 Saas環境のデータとコードを保護する新機能をプレビューし、過去1年間に構築したものを振り返ります。...
2023年7月13日
Cloudflare Oneは現在、Data Loss Prevention用の正確なデータ照合をサポートしています...
2023年1月11日
Cloudflare CASBとDLPが連携し、静止している機密データを保護します...
2023年1月10日
Cloudflare Data Loss Prevention（データ損失防止）で、カスタム検出を作成する機能が利用できるようになりました...
2021年3月24日
APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...