このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。 ...

CloudflareのCASBでクラウドストレージを連携させてスキャンを実行し、機密データや設定ミスを検出しましょう。 ...

CloudflareのData Loss Preventionは、Cloudflareの開発者プラットフォーム上に構築されたシステムで、AIを活用した自己改善型アルゴリズムによって誤検知を減らします。 ...

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。 ...

米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...