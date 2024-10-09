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Cloudflare ブログ

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DLP

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

2024-09-24

バースデーウィークセキュリティCASBDLPData Loss Prevention脅威インテリジェンスZero TrustCloudflare OnePage ShieldLeaked Credential ChecksSASE

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

フィッシングが激化した1週間と、それがお客様にとって何を意味するか

2024-08-16

Cloudflare OneメールセキュリティRemote Browser IsolationDLPセキュアWebゲートウェイPhishing

米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...

その他の投稿

2023年9月07日

Cloudflare Oneデータ保護スイート

このブログでは、Cloudflare One for Data Protection - Web, Saas, プライベートアプリのあらゆる場所でデータを保護するための統合スイートをお知らせします。Cloudflare Oneのデータ保護スイートは、当社のグローバルネットワーク全体で構築され、提供されており、最新のコーディングとAIのリスクに合わせて設計されています...

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2021年3月24日

APIを悪用やデータ流出から保護

APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...

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