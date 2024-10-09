Cloudflare CASBによるChatGPT、Claude、Geminiのセキュリティスキャン
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...続きを読む »
2025-08-26
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2025-08-25
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...
2025-08-11
お客様が求めたのはシンプルさです。Cloudflareは耳を傾けたものです。ExternaとInternaの2つの新しいユースケース主導型パッケージで、インフラ全体の接続と保護を簡素化します。...
2025-03-18
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...