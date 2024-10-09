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Cloudflare ブログ

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SaaSセキュリティ

見えないものを明らかにする：Cloudflare OneでシャドーAIを制御するためのガイド

2025-08-25

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「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...

Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理

2025-03-18

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Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...