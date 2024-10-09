Daniele Molteni

ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定
2025-03-20
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...
London, UK
2025-03-20
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...
2024-03-11
この記事では、Security Week 2024中にリリースされたブログをレビューします...
2024-03-04
Cloudflareは、AI時代のLLMモデルとユーザー保護に取り組み始めた最初のプロバイダの1社となっています...
2024-03-04
フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています...
2023-08-04
本レポートでは、CISAによる「2022年を通じて最も悪用された脆弱性」に関するCloudflareのデータについて確認していきます...
2022-03-16
高度なレート制限（Advanced Rate Limiting）はスロットリング技術の大前進であり、ローンチできることを嬉しく思います。高度なレート制限によって、送信元IPにかかわらず、HTTPリクエストのあらゆる特性に基づいてリクエストをカウントすることができます...
2022-03-15
本日、Cloudflareをご利用いただいているSaaSプロバイダーに、顧客アプリケーションのセキュリティ強化に役立つ新ツールをご提供します。...
2022-03-15
Cloudflareは、毎秒3200万件のHTTPリクエストを処理しており、W3Techsで把握しているWebサーバーが提供するWebサイトの22%以上で利用されています。...
2022-03-15
3年ほど前、"製品やサービスを直感的に使えるようにしたい "という思いから、ダッシュボードナビゲーション内の「 Firewallタブ 」に複数の機能を導入しました。...
2021-03-24
APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...
2020-10-01
APIは、インターネットに接続された最新アプリケーションの生命線です。ミリ秒の単位で、APIはモバイルアプリケーションからのリクエストを運びます。例えば、このフードデリバリーの注文をする、この写真に「いいね」をつけるなど。そして、IoT デバイスに向けて指示を出します...