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Cloudflare ブログ

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Daniele Molteni

Daniele Molteni

London, UK

ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定

2025-03-20

Security WeekアプリケーションセキュリティWAFWebアプリケーション ファイアウォールAPIセキュリティForrester

Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...

高度なレート制限のご紹介

2022-03-16

Security WeekRate Limiting

高度なレート制限（Advanced Rate Limiting）はスロットリング技術の大前進であり、ローンチできることを嬉しく思います。高度なレート制限によって、送信元IPにかかわらず、HTTPリクエストのあらゆる特性に基づいてリクエストをカウントすることができます...

APIを悪用やデータ流出から保護

2021-03-24

Security WeekAPI ShieldFirewallDLP

APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...

API Shieldの紹介

2020-10-01

バースデーウィーク製品ニュースAPI Shieldセキュリティ

APIは、インターネットに接続された最新アプリケーションの生命線です。ミリ秒の単位で、APIはモバイルアプリケーションからのリクエストを運びます。例えば、このフードデリバリーの注文をする、この写真に「いいね」をつけるなど。そして、IoT デバイスに向けて指示を出します...