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Cloudflare ブログ

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セキュリティセンター

セキュリティセンター内の保護されていないアセットを保護：最高情報セキュリティ責任者（CISO）のためのクイックビュー

2024-03-05

Security WeekセキュリティセンターセキュリティSecurity PostureInsights

本日、共通の課題であるインフラストラクチャ全体への包括的な展開を確実に行うために、セキュリティーセンター内に新しい機能セットを導入することを嬉しく思います。セキュリティ体勢を最適化する場所と方法を正確に把握することができます...

Cloudforce Oneが一般提供を開始：脅威データ、ツール、業界の専門家へのアクセスにより、お客様のセキュリティチームを強化

2022-09-19

GA Week全体的な使いやすさCloudforce One脅威インテリジェンスセキュリティセキュリティセンター

Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...