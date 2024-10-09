Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理
2025-03-18
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...続きを読む »
2025-03-18
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...続きを読む »
2024-03-05
本日、共通の課題であるインフラストラクチャ全体への包括的な展開を確実に行うために、セキュリティーセンター内に新しい機能セットを導入することを嬉しく思います。セキュリティ体勢を最適化する場所と方法を正確に把握することができます...
2022-09-19
Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...
2022-03-14
Cloudflareは、 様々なセキュリティ脅威をブロックしていますが、中でも興味深いのは、当社が保護する数百万件のインターネットプロパティの「ロングテール」を標的とする攻撃です...