セキュリティセンター内の保護されていないアセットを保護：最高情報セキュリティ責任者（CISO）のためのクイックビュー

2024-03-05

本日、共通の課題であるインフラストラクチャ全体への包括的な展開を確実に行うために、セキュリティーセンター内に新しい機能セットを導入することを嬉しく思います。セキュリティ体勢を最適化する場所と方法を正確に把握することができます ...