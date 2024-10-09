エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...
2026-04-15
Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...
2026年4月15日
ブラウザレンダリングは、ライブビュー、ヒューマンインザループ、CDPアクセス、セッション記録、そしてAIエージェント用の4倍の同時実行制限を備えたブラウザ実行になりました。...
2026年4月15日
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...
2026年4月15日
Agents SDKの実験的な音声パイプラインは、WebSocketを介したリアルタイムの音声インタラクションを可能にします。開発者は、わずか30行のサーバーサイドコードで、継続的なSTTとTTSを持つエージェントを構築できるようになりました。 ...
2026年4月14日
Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...
2026年4月14日
この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...
2026年4月14日
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...
2026年4月14日
Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...
2026年4月13日
Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...
2026年4月13日
Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...
2026年4月13日
Cloudflareサンドボックスは、AIエージェントに永続的で隔離された環境を提供します。これは、シェル、ファイルシステム、バックグラウンドプロセスを備えた実際のコンピューターであり、オンデマンドで起動し、中断した状態を正確に引き継ぎます。...
2026年4月12日
Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...
2026年4月01日
本日、Astro 6.0上に構築されたフルスタックのサーバーレスJavaScript CMSであるEmDashのベータ版の提供を開始します。従来のCMSの機能と最新のセキュリティを組み合わせ、サンドボックス化されたWorker Isolatesでプラグインを実行します。...
2026年3月27日
ダッシュボードのステップ図でワークフローを可視化します。ここでは、TypeScriptコードをワークフローの視覚的表現に変換する方法をご紹介します。 ...
2026年2月24日
あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。...
2026年2月20日
Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...