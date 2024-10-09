Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。 ...

2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。 ...

「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。 ...

Cloudflareダッシュボードで可観測性とフォレンジック機能の直接の利用を可能にする製品、Cloudflare Log Explorerの一般提供を発表いたします。 ...

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます ...