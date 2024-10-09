Log Explorerでマルチベクトル型攻撃を調査する
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2025-09-17
2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。...
2025-08-25
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...
2025-06-18
Cloudflareダッシュボードで可観測性とフォレンジック機能の直接の利用を可能にする製品、Cloudflare Log Explorerの一般提供を発表いたします。...
2024-03-08
Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...
2024年3月04日
セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...
2022年11月18日
Cloudflareが自社の製品である「Workers Analytics Engine」を使用して、自社製品に関する分析情報を取得する方法をご紹介します...
2022年3月18日
すべてのネットワーク活動を一枚のガラスを通して見るような透明性を確保することは、常にCloudflareの目標の1つでした。今日、私たちはCloudflareの観測可能性に関する将来のビジョンについて概説しています...
2022年3月14日
New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...
2022年3月14日
Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...
2020年11月19日
Cloudflareの仕事の1つとして、物事を迅速にすることがあります。より応答性の高いWebサイト、アプリ、API、ネットワークは、コンバージョンとユーザー体験の向上に直結します。11月10日に、Googleは、2021年5月から検索エンジンの検索結果ページ（SERP）に結果をランク付けする際に、Webパフォーマンスとページ体験データを直接考慮に入れると発表しました。...
2020年9月29日
Webサイトを持つ誰もが自身のWebサイトに関していくつかの基本的な事実を知る必要があります：ユーザーは、どのページを訪問しているのか？彼らは世界のどこからアクセスしているのか？自身のWebサイトにトラフィックを送信したのはどこのサイトか？...
2020年9月29日
Cloudflareで働く私達の多くは、どうしたらWebサイトをより速くできるかについて常に考えています。しかし、パフォーマンスを向上させるには、まずそれを測定する必要があります。...
2019年9月27日
今週は、Cloudflareの9回目の設立記念日を、より良いインターネットの構築を支援するという当社のミッションをサポートする、様々な新製品を発表して祝いました。 2019年のバースデーウィークの総括を下記しています。...
2019年9月24日
肝心なのは、スピードです。Webサイトやアプリが速くなると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、コンバージョンが増加し、収益も上がることが分かっています。Cloudflareでは、スピードにこだわって新しい機能を構築し、可能な限り多くのパフォーマンスを捻り出す日々を過ごしています。...