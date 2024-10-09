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Cloudflare ブログ

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分析

見えないものを明らかにする：Cloudflare OneでシャドーAIを制御するためのガイド

2025-08-25

AI WeekセキュリティAISASECloudflare OneセキュアWebゲートウェイSaaSセキュリティ分析

「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...

Log Explorer：サードパーティのストレージを使用せずにセキュリティイベントを監視します

2024-03-08

Security Week分析LogsセキュリティSIEM製品ニュースコネクティビティクラウド

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...

その他の投稿

2024年3月04日

Cloudflare、セキュリティ分析のためのAIアシスタントを発表

セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...

Security Week
セキュリティ
WAF
Workers AI
製品ニュース

2022年3月14日

New RelicでCloudflareログの完全な可観測性を実現

New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...

Security Week
Logs
分析
Guest Post

2022年3月14日

IBM QRadar SIEMを活用してCloudflareログからインサイトを得ましょう。

Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...

Security Week
Logs
分析
Guest Post

2020年11月19日

Cloudflareでパフォーマンスと検索ランキングを改善し、楽しみながら利益を得る

Cloudflareの仕事の1つとして、物事を迅速にすることがあります。より応答性の高いWebサイト、アプリ、API、ネットワークは、コンバージョンとユーザー体験の向上に直結します。11月10日に、Googleは、2021年5月から検索エンジンの検索結果ページ（SERP）に結果をランク付けする際に、Webパフォーマンスとページ体験データを直接考慮に入れると発表しました。...

スピードと信頼性
SEO
パフォーマンス
Browser Insights
分析

2020年9月29日

無料の、プライバシー優先の分析で、より良いWebを実現

Webサイトを持つ誰もが自身のWebサイトに関していくつかの基本的な事実を知る必要があります：ユーザーは、どのページを訪問しているのか？彼らは世界のどこからアクセスしているのか？自身のWebサイトにトラフィックを送信したのはどこのサイトか？...

バースデーウィーク
製品ニュース
分析
プライバシー

2019年9月24日

Browser Insights のご紹介

肝心なのは、スピードです。Webサイトやアプリが速くなると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、コンバージョンが増加し、収益も上がることが分かっています。Cloudflareでは、スピードにこだわって新しい機能を構築し、可能な限り多くのパフォーマンスを捻り出す日々を過ごしています。...

バースデーウィーク
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