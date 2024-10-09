エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-14
この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...
2025-03-21
Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...
2025-03-20
プライベートホスト名とプライベートIPアドレスで定義されたアプリケーションのサポートと、再利用可能なアクセスポリシーの導入を発表でき、大変嬉しく思います。 ...
2025年3月17日
Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...
2024年5月30日
Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...
2024年3月06日
先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...
2024年3月04日
Cloudflare Oneを使用することで、ユーザーの行動を基にリスクを検知する機能であるユーザーリスクスコアリングを使用して、組織全体のセキュリティ体勢を向上させることができます...
2023年1月12日
Cloudflare Access & Gatewayが、System for Cross-domain Identity Management（SCIM）プロトコルのサポートを開始しました...
2022年8月09日
昨日（2022年8月8日）、Twilioが標的型フィッシング攻撃による侵害を受けたと発表しました。同じ頃、Cloudflareの従業員を標的とする、よく似た特性の攻撃がありました...
2022年6月24日
CloudflareのセキュリティチームがZero Trustコントロールを実装した方法...
2022年6月22日
Zero Trustの導入を開始するには、まず主要アプリケーションを従来型VPNからCloudflare AccessのようなクライドネイティブのZTNAソリューションにオフロードするとよく、お客様のビジネスにとってアプローチしやすく意味のあるアップデートになります...
2022年6月21日
本日より、アプリケーションへのユーザーアクセスを許可する前にあらゆることをAccessポリシーで考慮できるようになります。あらゆることとは、文字通りあらゆることを意味します...
2021年12月08日
本日は、マネージドセキュリティ・サービス・プロバイダーのKudelski Security社の友人によって書かれたブログ記事を公開します。数週間前、Kudelski Security社の主席クラウドおよびセキュリティエンジニアであるRomain Aviolat氏は、リモートワー...
2021年12月08日
本日、CloudflareのクライアントレスWeb分離のベータ版を発表いたします。これはブラウザの分離の新しいオンランプで、Zero Trust Network Access（ZTNA）...
2021年11月19日
歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...
2021年11月17日
これは大々的に披露するしかないと思っていたため、私たちはCloudflare Pagesでのフルスタックアプリケーションのサポートを発表できることに興奮していました。Cloudflare Workersの支援を受けてサ...
2021年4月15日
本日より、同じプラットフォームでWebアプリケーション内で利用できる同じレベルのZero Trust制御を使って、お客様のチームがブラウザ内部からシームレスに非HTTPリソースに接続することができるようになります...
2021年3月30日
エンドユーザーアカウントのセキュリティは常に最優先事項ですが、解決するのは難しい問題です。さらに厄介なことに、ユーザーの認証は困難です。 認証情報のデータセットの流出が一般的になり、Webをクローリングする高度なボットがクレデンシャルスタッフィング攻撃が仕掛けられる中で、認証エンドポイントの保護や監視をすることは、セキュリティに重点を置いたチームにとって課題となります。これに加えて、多くの認証エンドポイントは依然として正しいユーザー名とパスワードを提供することだけに依存しているため、検出されないクレデンシャルスタッフィングが、悪意のある行為者によるアカウ...