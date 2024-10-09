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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Access

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

2026-04-14

AIセキュリティCloudflare OneCloudflare Workers開発者開発者プラットフォームMCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

Agents WeekエージェントセキュリティZero TrustSASECloudflare AccessCloudflare OneAI開発者開発者プラットフォーム

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...

リスクのないRDP：Cloudflareが提供する、セキュアに協力会社がアクセスできるブラウザベースのソリューション

2025-03-21

Security WeekZero TrustCloudflare Zero TrustM&ACloudflare AccessCloudflare OneクライアントレスリモートワークVDIリモートデスクトッププロトコル

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...

その他の投稿

2025年3月17日

従来の暗号化技術が脅威にさらされています。Cloudflare Zero Trustでポスト量子暗号にアップグレードしましょう

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...

Security Week
ポスト量子
Zero Trust
Cloudflare Gateway
Cloudflare Access

2024年5月30日

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

M&A
Zero Trust
SASE
セキュリティ
Cloudflare Access

2022年6月22日

現行のVPNをどのようにCloudflareで強化または置き換えるか

Zero Trustの導入を開始するには、まず主要アプリケーションを従来型VPNからCloudflare AccessのようなクライドネイティブのZTNAソリューションにオフロードするとよく、お客様のビジネスにとってアプローチしやすく意味のあるアップデートになります...

Cloudflare One Week
Zero Trust
VPN
Cloudflare Access

2021年12月08日

ゲストブログ：KUDELSKI SECURITY社とK8Sトンネル

本日は、マネージドセキュリティ・サービス・プロバイダーのKudelski Security社の友人によって書かれたブログ記事を公開します。数週間前、Kudelski Security社の主席クラウドおよびセキュリティエンジニアであるRomain Aviolat氏は、リモートワー...

CIO Week
Cloudflare Tunnel
Cloudflare Access
Zero Trust
Guest Post

2021年11月19日

Cloudflareで次の動画アプリケーションを構築

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...

Full Stack Week
Cloudflare Workers
Cloudflare Pages
Cloudflare Access
Cloudflare Stream

2021年3月30日

エンドユーザーセキュリティ：Cloudflareでのアカウント乗っ取り対策

エンドユーザーアカウントのセキュリティは常に最優先事項ですが、解決するのは難しい問題です。さらに厄介なことに、ユーザーの認証は困難です。 認証情報のデータセットの流出が一般的になり、Webをクローリングする高度なボットがクレデンシャルスタッフィング攻撃が仕掛けられる中で、認証エンドポイントの保護や監視をすることは、セキュリティに重点を置いたチームにとって課題となります。これに加えて、多くの認証エンドポイントは依然として正しいユーザー名とパスワードを提供することだけに依存しているため、検出されないクレデンシャルスタッフィングが、悪意のある行為者によるアカウ...

Security Week
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