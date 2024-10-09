まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

開発者プラットフォーム

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

続きを読む »
エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ

2026-04-16

Agents WeekエージェントGitHubCloudflare Workersストレージ開発者プラットフォーム開発者

エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...

Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス

2026-04-15

Agents WeekエージェントWorkers AISDKDashboard開発者開発者プラットフォーム

Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...

あらゆる場面でドメインを登録：Cloudflare Registrar API（ベータ版）が登場

2026-04-15

Registrar開発者AIAPI開発者プラットフォームエージェントAgents Week

Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...

その他の投稿

2026年4月15日

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...

Agents Week
エージェント
Durable Objects
Cloudflare Workers
開発者プラットフォーム

2026年4月14日

人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限

Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...

Agents Week
エージェント
セキュリティ
製品ニュース
開発者

2026年4月14日

MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

AI
セキュリティ
Cloudflare One
Cloudflare Workers
開発者

2026年4月14日

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...

Agents Week
エージェント
セキュリティ
Zero Trust
SASE

2026年4月14日

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

Agents Week
開発者
開発者プラットフォーム
Workers AI
Cloudflare Workers

2026年4月13日

CloudflareのすべてのCLIを構築する

Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...

開発者
開発者プラットフォーム
Cloudflare Workers
製品ニュース
D1

2026年4月13日

Dynamic WorkersのDurable Objects：AI生成アプリごとに独自のデータベースを提供

Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...

開発者プラットフォーム
開発者
Agents Week
Cloudflare Workers
Durable Objects

2026年4月13日

エージェントはサンドボックスGA搭載の個人所有のコンピューターの使用が可能に

Cloudflareサンドボックスは、AIエージェントに永続的で隔離された環境を提供します。これは、シェル、ファイルシステム、バックグラウンドプロセスを備えた実際のコンピューターであり、オンデマンドで起動し、中断した状態を正確に引き継ぎます。...

Agents Week
エージェント
Containers
Sandbox
Cloudflare Workers

2026年2月20日

コードモード：エージェントに1,000トークンのAPI全体を提供

Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...

開発者
開発者プラットフォーム
AI
Workers AI
Cloudflare Workers

2026年2月13日

Equinixによる古いコードの廃棄：CloudflareにおけるRustサービスのグレースフルリスタート

ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...

Rust
オープンソース
インフラストラクチャ
エンジニアリング
Edge

2026年2月12日

エージェント向けマークダウンの導入

オンラインでコンテンツが発見される方法は、従来の検索エンジンから、人間向けに構築されたWebから構造化されたデータを必要とするAIエージェントへと変化しています。人間の訪問者だけでなく、エージェントをファーストクラスの市民として扱い始める時が来ているのです。Markdown for Agentsは、当社のネットワークからリクエストされたHTMLページを自動的にMarkdownに変換します。...

AI
エージェント
開発者
開発者プラットフォーム

2026年1月30日

Cloudflareのプラットフォームで垂直マイクロフロントエンドを構築

単一のドメインで複数のWorkersをデプロイでき、単一ページアプリケーションのように感じられます。サービスバインディングが複数プロジェクトへのURLパスルーティングを可能にする方法を見てみましょう。...

Cloudflare Workers
開発者プラットフォーム
開発者
Dashboard
フロントエンド