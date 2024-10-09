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Cloudflare ブログ

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Workers AI

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス

2026-04-15

Agents WeekエージェントWorkers AISDKDashboard開発者開発者プラットフォーム

Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入

2026-04-14

Agents Week開発者開発者プラットフォームWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

Agents Weekへようこそ

2026-04-12

Agents WeekエージェントCloudflare WorkersWorkers AIAI開発者プラットフォーム開発者サーバーレス

Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...

その他の投稿

2026年2月20日

コードモード：エージェントに1,000トークンのAPI全体を提供

Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...

開発者
開発者プラットフォーム
AI
Workers AI
Cloudflare Workers

2026年1月16日

AstroがCloudflareに

Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...

M&A
アプリケーションサービス
開発者プラットフォーム
Cloudflare Workers
Workers AI

2025年8月27日

最先端の画像生成モデル「Leonardo」と音声合成モデル「Deepgram」が、Workers AIで利用可能になりました

Leonardo.AiとDeepgramの新しいパートナーモデルとともに、Workers AIを拡大しています。Leonardoが提供する最先端の画像生成モデル、Deepgramが提供するリアルタイムのTTSおよびSTTモデルを使い始める。 ...

AI Week
AI
開発者プラットフォーム
開発者
Cloudflare Workers

2024年5月22日

AI Gatewayの一般提供を開始：生成AIワークロードの管理とスケーリングのための統合インターフェース

AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...

開発者プラットフォーム
開発者
オープンソース
Workers AI
コネクティビティクラウド

2024年4月02日

Workers AIのレベルアップ：一般提供とさらなる新機能

本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...

Developer Week
開発者
Workers AI
全体的な使いやすさ
開発者プラットフォーム

2024年4月02日

LoRAを使用してWorkers AIで細かく微調整されたモデルの実行

Workers AIは、LoRAを使用して細かく調整されたモデルをサポートするようになりました。では、LoRAとは一体何か、どのように機能するのでしょうか？この記事では、微調整、LoRA、さらには数学的な話にまで踏み込んで、内部的な動作について詳しく紹介します...

開発者
Developer Week
Workers AI
AI
Cloudflare Workers

2024年3月14日

AIサービスでトークン長のサイドチャネル攻撃を軽減する

Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...

Bug Bounty
LLM
Vulnerabilities
開発者プラットフォーム
Workers AI

2024年3月04日

Cloudflare、セキュリティ分析のためのAIアシスタントを発表

セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...

Security Week
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