Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...

あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。 ...