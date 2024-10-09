エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...
2026-04-14
Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...
2026-04-12
Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...
2026-02-24
あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。...
2026年2月20日
Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...
2026年1月16日
Astro Technology Companyのチーム—Astro Webフレームワークのクリエイター—が、Cloudflareに加わります。私たちは、Astroを現在、そして将来にわたって、コンテンツ主導のWebサイトにとって最高のフレームワークにするべく全力を尽くしています。...
2025年12月01日
本日、Replicateが正式にCloudflareの傘下に入ったことを発表でき、嬉しく思います。私たちの道のりと、この決断に至った理由を少し共有したいと思います。 ...
2025年8月27日
Infireは、リソース使用率を最大化するためにさまざまなテクニックを採用したLLM推論エンジンで、Cloudflareのワークロードにおいて優れたパフォーマンスで、より効率的にAIモデルを提供できるようにします。...
2025年8月27日
Leonardo.AiとDeepgramの新しいパートナーモデルとともに、Workers AIを拡大しています。Leonardoが提供する最先端の画像生成モデル、Deepgramが提供するリアルタイムのTTSおよびSTTモデルを使い始める。 ...
2025年3月21日
CloudflareのData Loss Preventionは、Cloudflareの開発者プラットフォーム上に構築されたシステムで、AIを活用した自己改善型アルゴリズムによって誤検知を減らします。...
2025年3月20日
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2025年2月04日
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...
2024年9月30日
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2024年6月20日
Streamの最新機能であるオンデマンド動画やライブストリーミングの録画用のAI生成キャプションを使って、ユーザーはワンクリックで動画キャプションを簡単に生成できるようになりました...
2024年5月22日
AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...
2024年4月02日
本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...
2024年4月02日
Workers AIは、LoRAを使用して細かく調整されたモデルをサポートするようになりました。では、LoRAとは一体何か、どのように機能するのでしょうか？この記事では、微調整、LoRA、さらには数学的な話にまで踏み込んで、内部的な動作について詳しく紹介します...
2024年3月14日
Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...
2024年3月04日
セキュリティ分析にAIアシスタントを導入。Webセキュリティに関する強力な洞察を得ることが、かつてないほど簡単になりました。新しく組み込みまれた自然言語クエリーインターフェースを使用して、セキュリティ分析を調査します...