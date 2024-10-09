インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2025-10-30
Cloudflareでは、Webボット認証がIPベースのIDを超えるために、オープンなレジストリ形式を採用することを提案しています。これにより、どの配信元もボットの暗号化キーを発見し検証できるため、分散型で信頼性の高いエコシステムが形成されます。...
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025-08-18
ブラウザ開発者プログラムの発表：お客様のブラウザでシームレスに動作するCloudflareのチャレンジを形成するのに役立つ、Cloudflareの新しいコラボレーションプログラムです。ぜひご参加ください！...
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...
2025年7月01日
2024年5月から2025年5月にかけて、クローラートラフィックが18％増加し、GPTBotは305％、Googlebotは96％増加しました。...
2025年3月18日
Security Week 2025では、Cloudflare Radarに新しいDDoS関連のグラフ、漏洩した資格情報のトレンドに関する新しいインサイト、そして新しいボットページを追加します。 ...
2025年2月04日
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...
2024年9月27日
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024年7月03日
コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...
2023年12月18日
「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...
2023年9月29日
現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...
2023年8月21日
アプリケーションセキュリティレポートを四半期ごとに更新しています。Cloudflareのグローバルネットワークから見える新しい攻撃傾向とインサイトについてお読みください...
2023年3月15日
Cloudflare Fraud Detectionは、機械学習モデルを使用して、偽アカウントのサインアップ、アカウント乗っ取り攻撃、カーディング攻撃から企業を的確に保護し、企業が安全にオンラインを運営できるようにします...
2022年9月28日
Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...
2022年4月01日
私たちはCAPTCHAの使用をやめることにしました。当社が取り組んできたことや、皆さんはどのように協力できるのかをお話しする前に、まずは簡単な質問から始めましょう。世の中では一体なぜCAPTCHAがまだ使われているのでしょうか...
2022年3月18日
すべてのネットワーク活動を一枚のガラスを通して見るような透明性を確保することは、常にCloudflareの目標の1つでした。今日、私たちはCloudflareの観測可能性に関する将来のビジョンについて概説しています...
2022年3月16日
Cloudflareは、良性のボットがブロックされないように手作業で「検証」を行っており、お客様は検証済みのボットを許可リストに登録することができます。残念ながら、当社で検証するより速いペースで新しいボットが出現します。その対策として、当社は本日、Friendly Botsを発表します...
2021年3月26日
インターネットのトラフィックのほぼ半分はボットによって動かされています。ボットは、何年もかけてネットを徹底的に調べ上げ、執拗に銀行口座をハッキングしたり、アーティストのブルーノ・マーズのライブチケットの価格を釣り上げたり、データのためにWebサイトをスクレイピングしたりしてきました。ボットの問題があまりにも広がりすぎたため、当社はボットファイトモードを2019年に立ち上げ、反撃を始めました。...
2020年10月20日
2020年も残すところあとわずかとなったので、インターネットトラフィックの40%を占める自動化トラフィックについてみてみましょう。...