日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。 ...

Cloudflareでは、Webボット認証がIPベースのIDを超えるために、オープンなレジストリ形式を採用することを提案しています。これにより、どの配信元もボットの暗号化キーを発見し検証できるため、分散型で信頼性の高いエコシステムが形成されます。 ...

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

ブラウザ開発者プログラムの発表：お客様のブラウザでシームレスに動作するCloudflareのチャレンジを形成するのに役立つ、Cloudflareの新しいコラボレーションプログラムです。ぜひご参加ください！ ...

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...