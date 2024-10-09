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Cloudflare ブログ

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ボット

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

2026-02-27

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

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インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する

2025-07-01

Pay Per CrawlRadarインターネットトラフィックAIボット

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...

その他の投稿

2024年9月27日

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

バースデーウィーク
ボット管理
ボット
AIボット
AI

2024年7月03日

AIndependence（AIとの分立）を宣言しましょう：AIボット、スクレイパー、クローラーをワンクリックでブロック

コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...

ボット
ボット管理
AIボット
AI
Machine Learning

2023年12月18日

フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合

「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...

セキュリティ
CAPTCHA
ボット
Turnstile
製品ニュース

2023年9月29日

CloudflareではCAPTCHAを使用しません。Turnstileはすべての方に無料です

現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...

バースデーウィーク
製品ニュース
Turnstile
CAPTCHA
スピードと信頼性

2022年9月28日

CAPTCHAに代わり、利便性が高く、プライバシーが守られるTurnstileを発表

Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...

バースデーウィーク
製品ニュース
Turnstile
CAPTCHA
セキュリティ

2022年3月16日

Friendly Botsを発表

Cloudflareは、良性のボットがブロックされないように手作業で「検証」を行っており、お客様は検証済みのボットを許可リストに登録することができます。残念ながら、当社で検証するより速いペースで新しいボットが出現します。その対策として、当社は本日、Friendly Botsを発表します...

Security Week
ボット
セキュリティ
製品ニュース

2021年3月26日

スーパーボットファイトモードのご紹介

インターネットのトラフィックのほぼ半分はボットによって動かされています。ボットは、何年もかけてネットを徹底的に調べ上げ、執拗に銀行口座をハッキングしたり、アーティストのブルーノ・マーズのライブチケットの価格を釣り上げたり、データのためにWebサイトをスクレイピングしたりしてきました。ボットの問題があまりにも広がりすぎたため、当社はボットファイトモードを2019年に立ち上げ、反撃を始めました。...

ボット
Bot Fight Mode
ボット管理
Security Week
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