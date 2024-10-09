Log Explorerでマルチベクトル型攻撃を調査する
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...続きを読む »
2025-07-15
2025年第2四半期において、DDoS攻撃が最も多かった月は6月で、観察された活動全体の約38％を占めました。...
2025-06-18
Cloudflareダッシュボードで可観測性とフォレンジック機能の直接の利用を可能にする製品、Cloudflare Log Explorerの一般提供を発表いたします。...
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...
2024-05-30
Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...
2024年5月22日
AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...
2024年5月07日
Cloudflare for Unified Risk Postureは、拡大する攻撃対象領域全体に自動かつ動的なリスクポスチャを適用する企業を支援する、弊社グローバルネットワーク上に構築した新たなサイバーセキュリティリスク管理機能スイートです...
2024年4月18日
Gartnerにより、CloudflareがGartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) レポートで再度選出されました。このレポートで功績を認められたベンダーはわずか10社となる中、Cloudflareがその1社として名を連ねることとなりました。2年連続で、弊社の実行能力とビジョンの完全性が評価されたことになります...
2024年4月08日
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2024年4月03日
Cloudflare R2の3つの新機能である、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスのストレージ階層」を発表できることを嬉しく思います...
2024年3月31日
2024年のDeveloper Weekを開催いたします。皆様を歓迎し、この一週間の予定と、当社プラットフォームの将来に関する当社の考えを少し共有させていただきます...
2024年3月08日
Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...
2024年3月06日
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...
2024年3月04日
Cloudflare Oneを使用することで、ユーザーの行動を基にリスクを検知する機能であるユーザーリスクスコアリングを使用して、組織全体のセキュリティ体勢を向上させることができます...
2024年2月16日
私たちは先日、CloudflareのMLOpsに対するアプローチについてご紹介しました。この記事では、Cloudflareにおけるモデルのトレーニングとデプロイメントプロセスの全体的な概要をご紹介します。この投稿では、監視についてさらに掘り下げ、私たちがボット管理を強化するモデルを継続的に評価している方法についてご紹介します...
2024年2月07日
本日Cloudflareは、SASEプラットフォームであるCloudflare Oneの一連のアップデートを発表します...