Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。 ...

2025年第2四半期において、DDoS攻撃が最も多かった月は6月で、観察された活動全体の約38％を占めました。 ...

Cloudflareダッシュボードで可観測性とフォレンジック機能の直接の利用を可能にする製品、Cloudflare Log Explorerの一般提供を発表いたします。 ...

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。 ...

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます ...

その他の投稿