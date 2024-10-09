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Cloudflare ブログ

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コネクティビティクラウド

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

コネクティビティクラウドAnycastArgo Smart RoutingAthenian ProjectBGPより良いインターネットCloudflare NetworkMagic Transit製品ニュース

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

2024-05-30

M&AZero TrustSASEセキュリティCloudflare Access製品ニュースCloudflare Oneコネクティビティクラウド

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

その他の投稿

2024年5月22日

AI Gatewayの一般提供を開始：生成AIワークロードの管理とスケーリングのための統合インターフェース

AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...

開発者プラットフォーム
開発者
オープンソース
Workers AI
コネクティビティクラウド

2024年4月18日

Cloudflare、2024年版『Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge』で認定

Gartnerにより、CloudflareがGartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) レポートで再度選出されました。このレポートで功績を認められたベンダーはわずか10社となる中、Cloudflareがその1社として名を連ねることとなりました。2年連続で、弊社の実行能力とビジョンの完全性が評価されたことになります...

Cloudflare One
Zero Trust
Security Service Edge
SSE
Gartner

2024年4月03日

R2に、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスストレージ階層」が追加されました

Cloudflare R2の3つの新機能である、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスのストレージ階層」を発表できることを嬉しく思います...

Developer Week
開発者
製品ニュース
開発者プラットフォーム

2024年3月08日

Log Explorer：サードパーティのストレージを使用せずにセキュリティイベントを監視します

Security AnalyticsとLog Explorerを組み合わせることで、セキュリティチームはCloudflare内でネイティブにセキュリティ攻撃を分析、調査、監視でき、サードパーティのSIEMにログを転送する必要がなくなるため、解決までの時間を短縮し、お客様の総所有コストを削減できます...

Security Week
分析
Logs
セキュリティ

2024年2月16日

ボット検知のための機械学習モデルの監視

私たちは先日、CloudflareのMLOpsに対するアプローチについてご紹介しました。この記事では、Cloudflareにおけるモデルのトレーニングとデプロイメントプロセスの全体的な概要をご紹介します。この投稿では、監視についてさらに掘り下げ、私たちがボット管理を強化するモデルを継続的に評価している方法についてご紹介します...

ボット管理
Machine Learning
コネクティビティクラウド