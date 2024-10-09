8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。 ...

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。 ...

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。 ...

2024年6月27日、世界中で一部の小数ユーザーが、1.1.1.1に到達不能または性能が低下していることに気付いた方もいるのではないかと思います。本現象の根本的な原因は、BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル）ハイジャックとルートリークの組み合わせによるものでした ...

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