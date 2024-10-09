1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーにおけるプライバシー保護への継続的な取り組み
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025-02-04
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...
2024-09-24
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2024-07-04
2024年6月27日、世界中で一部の小数ユーザーが、1.1.1.1に到達不能または性能が低下していることに気付いた方もいるのではないかと思います。本現象の根本的な原因は、BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル）ハイジャックとルートリークの組み合わせによるものでした...
2024年2月29日
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...
2023年11月14日
Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...
2023年10月20日
2023年10月18日(水)、Oktaに起因するシステムへの攻撃を発見しました。迅速な対応により、Cloudflareの顧客情報やシステムに影響がなかったことを確認しています...
2023年10月04日
2023年10月4日、CloudflareでDNS解決に関する障害が発生しました。一部の利用者が、有効なクエリに対して「SERVFAIL DNS」応答を受信した可能性があります。このブログでは、障害の経緯、発生理由、そして再発防止に対する当社の取り組みについて説明します...
2023年2月28日
1.1.1.1をはじめ、さまざまな製品を支える新しいDNSプラットフォームをご紹介します...
2022年6月20日
Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...
2020年10月14日
Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...
2020年10月14日
2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...
2020年4月02日
当社は、過ちを犯しました。この過ちにより、ファミリー向けサービスを提供する新1.1.1.1がうかつにも、多くのLGBTQIA+サイトをブロックしてしまいました。何が、なぜ起きたのか、そしてそれにどのように対処したのかを順にお話しします。...
2020年4月01日
昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...
2020年4月01日
2年前の今日、Cloudflareは 1.1.1.1を発表しました。1.1.1.1はセキュアで高速、プライバシー優先のDNSレゾルバーで、どなたにも無料でご利用いただけます。この2年で、1.1.1.1は当社の予想を遥かに超える成長を果たしています。...
2019年9月27日
今週は、Cloudflareの9回目の設立記念日を、より良いインターネットの構築を支援するという当社のミッションをサポートする、様々な新製品を発表して祝いました。 2019年のバースデーウィークの総括を下記しています。...
2019年9月25日
予想以上に長くかかってしましたが、本日WARPとWARP+（プラス）を皆さんにご紹介いたします。まだご存知ではない方のために、説明します。WARPはモバイルアプリで、グローバルネットワークを使って携帯電話のインターネットトラフィックにおけるすべてを保護したい人たちのためにデザインされました。...
2019年9月25日
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019年4月01日
4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...