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Cloudflare ブログ

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1.1.1.1

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

2024-09-24

バースデーウィーク1.1.1.1プライバシーDNSセキュリティパートナーネットワークサービス

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...

その他の投稿

2024年2月29日

DNSSECリソースを枯渇させる新たな脆弱性の修復

Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...

DNSSEC
DNS
リゾルバ
1.1.1.1
Vulnerabilities

2023年11月14日

Workers AIにおいては、大規模な言語モデルのためのストリーミングとより長いコンテキスト長が可能です

Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...

Workers AI
Cloudflare Workers
開発者プラットフォーム
JavaScript
サーバーレス

2023年10月04日

2023年10月4日の1.1.1.1ルックアップ障害

2023年10月4日、CloudflareでDNS解決に関する障害が発生しました。一部の利用者が、有効なクエリに対して「SERVFAIL DNS」応答を受信した可能性があります。このブログでは、障害の経緯、発生理由、そして再発防止に対する当社の取り組みについて説明します...

1.1.1.1
事後検証
障害

2022年6月20日

Area 1の脅威指標をCloudflare Zero Trustで利用可能に

Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
メールセキュリティ
セキュリティ

2020年10月14日

デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...

製品ニュース
Zero Trust
Zero Trust Week
1.1.1.1
WARP

2020年10月14日

Cloudflare Gateway がどの場所でもチームを保護できるようになりました

2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...

Zero Trust
Zero Trust Week
1.1.1.1
製品ニュース
WARP

2020年4月01日

macOS と Windows向けのWARPベータ版の発表

昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...

WARP
1.1.1.1
セキュリティ
スピードと信頼性
プライバシー

2019年9月25日

ついにWARPが完成（お待たせしました）

予想以上に長くかかってしましたが、本日WARPとWARP+（プラス）を皆さんにご紹介いたします。まだご存知ではない方のために、説明します。WARPはモバイルアプリで、グローバルネットワークを使って携帯電話のインターネットトラフィックにおけるすべてを保護したい人たちのためにデザインされました。...

バースデーウィーク
製品ニュース
WARP
1.1.1.1
VPN

2019年4月01日

Warpのご紹介:モバイル インターネットのパフォーマンスとセキュリティの問題を解決

4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...

1.1.1.1
WARP
VPN
DNS
製品ニュース