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Cloudflare ブログ

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製品ニュース

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限

2026-04-14

Agents Weekエージェントセキュリティ製品ニュース開発者開発者プラットフォーム

Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...

CloudflareのすべてのCLIを構築する

2026-04-13

開発者開発者プラットフォームCloudflare Workers製品ニュースD1APIAgents Week

Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...

プラグインセキュリティを解決するWordPressの精神の後継、EmDashの紹介

2026-04-01

開発者Cloudflare Workersオープンソース製品ニュース

本日、Astro 6.0上に構築されたフルスタックのサーバーレスJavaScript CMSであるEmDashのベータ版の提供を開始します。従来のCMSの機能と最新のセキュリティを組み合わせ、サンドボックス化されたWorker Isolatesでプラグインを実行します。...

AI Security for Appsの一般提供を開始しました

2026-03-11

製品ニュースAIWAFセキュリティアプリケーションセキュリティアプリケーションサービス

Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...

その他の投稿

2026年2月27日

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

Security Week
Turnstile
質問ページ
デザイン
Product Design

2025年11月04日

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジン、Workflowsのより良いテスト体験を構築する

Cloudflare Workflowsのエンドツーエンドテストは困難でした。cloudflare:testにWorkflowsのサポートが導入されます。これにより、最も複雑なアプリケーションに対して、完全なイントロスペクション、モック化、分離された信頼性の高いテストが可能になります。...

開発者
Internship Experience
製品ニュース
開発者プラットフォーム
Cloudflare Workers

2024年9月27日

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

バースデーウィーク
ボット管理
ボット
AIボット
AI

2024年9月25日

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

バースデーウィーク
スピードと信頼性
研究
キャッシュ
Speed Brain

2024年8月06日

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

コネクティビティクラウド
Anycast
Argo Smart Routing
Athenian Project
BGP

2024年5月30日

CloudflareがBastionZeroの買収によりゼロトラストアクセスをITインフラへ拡張

Zero TrustインフラアクセスプラットフォームのBastionZeroがCloudflareに加わったことを発表でき、嬉しく思います。この買収により、サーバー、Kubernetesクラスタ、データベースなどのインフラへのネイティブアクセス管理機能が備わり、当社のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）のフローが拡張されます...

M&A
Zero Trust
SASE
セキュリティ
Cloudflare Access

2024年4月12日

「Foundation DNS」の公式リリースで権威DNSを改善

Cloudflareは、新しいエンタープライズグレードの権威DNSサービスであるFoundation DNSを立ち上げました。Foundation DNSは、新たなエンタープライズ向け権威DNSサービスとして、権威DNSサービスの信頼性、セキュリティ、柔軟性、分析を強化するよう設計されています...

DNS
Foundation DNS
製品ニュース