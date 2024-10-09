より大規模に、より高まる悪意：DDoS攻撃の規模の過去10年間にわたる進化の様子

2024-11-20

過去10年間に観測された大規模なDDoS攻撃に関連する指標をプロットしてみると、指数関数的な曲線が急激に変化しているのか、直線的で一定の増加を示しているのかが分かります。分析の結果、増加は直線的ではなく指数関数的であり、その増加を示す曲線は指標（rps、pps、bps）によって異なることがわかりました。 ...