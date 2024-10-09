Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2025-03-10
人気が高い生成AIサービス、新規参入した生成AIサービス、トラフィックの発信元などを詳しく見ていきます。...
2024-11-20
過去10年間に観測された大規模なDDoS攻撃に関連する指標をプロットしてみると、指数関数的な曲線が急激に変化しているのか、直線的で一定の増加を示しているのかが分かります。分析の結果、増加は直線的ではなく指数関数的であり、その増加を示す曲線は指標（rps、pps、bps）によって異なることがわかりました。 ...
2024-10-02
CloudflareのDDoS防御は、1か月に及ぶ100回を超える超帯域幅消費型L3/4 DDoS攻撃の一環として、DDoS攻撃史上最大となる毎秒3.8テラビットの攻撃を自動的に検出し、軽減しました。...