日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。 ...

2025年11月18日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。この障害は、ボット管理フィーチャーファイルの生成ロジックのバグによって引き起こされたもので、その影響は多くのCloudflareサービスに及びました。 ...

Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...

このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。 ...

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。 ...

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