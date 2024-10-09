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Cloudflare ブログ

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ボット管理

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

2026-02-27

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

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インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

2024-09-27

バースデーウィークボット管理ボットAIボットAIMachine Learning生成AIセキュリティ開発者開発者プラットフォームアプリケーションサービス製品ニュース

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

その他の投稿

2024年7月11日

アプリケーションセキュリティレポート：2024年最新版

インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...

アプリケーションセキュリティ
WAF
ボット管理
API

2024年7月03日

AIndependence（AIとの分立）を宣言しましょう：AIボット、スクレイパー、クローラーをワンクリックでブロック

コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...

ボット
ボット管理
AIボット
AI
Machine Learning

2024年2月16日

ボット検知のための機械学習モデルの監視

私たちは先日、CloudflareのMLOpsに対するアプローチについてご紹介しました。この記事では、Cloudflareにおけるモデルのトレーニングとデプロイメントプロセスの全体的な概要をご紹介します。この投稿では、監視についてさらに掘り下げ、私たちがボット管理を強化するモデルを継続的に評価している方法についてご紹介します...

ボット管理
Machine Learning
コネクティビティクラウド

2022年9月27日

Forrester、CloudflareをWAFリーダーとして選出

ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...

WAF
セキュリティ
APIセキュリティ
DDoS
ボット管理

2022年3月16日

Envoy Media：Cloudflareのボット管理と機械学習を利用

Ryan Marlowです。Envoy Media GroupのCTOを務めています。本日は、EnvoyとCloudflare、そして私たちが自動送信トラフィックの監視にボット管理（Bot Management）をどう活用しているかについてお話できることを嬉しく思います...

Security Week
ボット管理
Guest Post
AI

2021年3月26日

スーパーボットファイトモードのご紹介

インターネットのトラフィックのほぼ半分はボットによって動かされています。ボットは、何年もかけてネットを徹底的に調べ上げ、執拗に銀行口座をハッキングしたり、アーティストのブルーノ・マーズのライブチケットの価格を釣り上げたり、データのためにWebサイトをスクレイピングしたりしてきました。ボットの問題があまりにも広がりすぎたため、当社はボットファイトモードを2019年に立ち上げ、反撃を始めました。...

ボット
Bot Fight Mode
ボット管理
Security Week
製品ニュース