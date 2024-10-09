インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2025-11-18
2025年11月18日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。この障害は、ボット管理フィーチャーファイルの生成ロジックのバグによって引き起こされたもので、その影響は多くのCloudflareサービスに及びました。 ...
2025-09-24
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...
2025-09-23
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...
2024-09-27
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024年7月11日
インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...
2024年7月03日
コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...
2024年2月16日
私たちは先日、CloudflareのMLOpsに対するアプローチについてご紹介しました。この記事では、Cloudflareにおけるモデルのトレーニングとデプロイメントプロセスの全体的な概要をご紹介します。この投稿では、監視についてさらに掘り下げ、私たちがボット管理を強化するモデルを継続的に評価している方法についてご紹介します...
2023年3月15日
Cloudflare Fraud Detectionは、機械学習モデルを使用して、偽アカウントのサインアップ、アカウント乗っ取り攻撃、カーディング攻撃から企業を的確に保護し、企業が安全にオンラインを運営できるようにします...
2022年9月27日
ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...
2022年9月06日
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...
2022年3月16日
Ryan Marlowです。Envoy Media GroupのCTOを務めています。本日は、EnvoyとCloudflare、そして私たちが自動送信トラフィックの監視にボット管理（Bot Management）をどう活用しているかについてお話できることを嬉しく思います...
2021年3月26日
インターネットのトラフィックのほぼ半分はボットによって動かされています。ボットは、何年もかけてネットを徹底的に調べ上げ、執拗に銀行口座をハッキングしたり、アーティストのブルーノ・マーズのライブチケットの価格を釣り上げたり、データのためにWebサイトをスクレイピングしたりしてきました。ボットの問題があまりにも広がりすぎたため、当社はボットファイトモードを2019年に立ち上げ、反撃を始めました。...
2020年10月20日
2020年も残すところあとわずかとなったので、インターネットトラフィックの40%を占める自動化トラフィックについてみてみましょう。...
2020年5月06日
Cloudflareボット管理プラットフォームの構築は、刺激的な経験でした。分散型システム、Web開発、機械学習、セキュリティ&リサーチ（その他全ての分野）を混ぜ合わせながら、適応力が高く諦めの悪い敵と戦っています。...