2025年第4四半期DDoS脅威レポート：過去最高の31.4Tbps攻撃が大規模なDDoS攻撃の1年を締めくくる
2026-02-05
2025年、DDoS攻撃数が2倍以上に増加しました。超帯域幅消費型攻撃が700%増大する中、ネットワーク層は特に脅威にさらされています。...続きを読む »
2026-02-05
2025年、DDoS攻撃数が2倍以上に増加しました。超帯域幅消費型攻撃が700%増大する中、ネットワーク層は特に脅威にさらされています。...続きを読む »
2025-12-03
『Cloudflare四半期DDoS脅威レポート第23版』へようこそ。このレポートは、Cloudflareネットワークのデータに基づいて、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃の進化する脅威の状況を包括的に分析しています。本版では、2025年第3四半期に焦点を当てています。...
2025-07-15
2025年第2四半期において、DDoS攻撃が最も多かった月は6月で、観察された活動全体の約38％を占めました。...
2025-06-19
2025年5月中旬、Cloudflareは1秒あたり7.3テラビット（Tbps）という驚異的な規模で、史上最大のDDoS攻撃をブロックしました。...