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Cloudflare ブログ

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BGP

BGPゾンビと過剰なパスハンティング

2025-10-31

BGPルーティングNetworkBYOIP

BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

コネクティビティクラウドAnycastArgo Smart RoutingAthenian ProjectBGPより良いインターネットCloudflare NetworkMagic Transit製品ニュース

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

BGPコミュニティがASパスプリペンドよりも優れている理由

2022-11-24

ルーティングBGPNetwork

インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...

その他の投稿

2021年3月25日

ルートリーク検出でCloudflareユーザーをBGPの不安から保護

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...

Security Week
BGP
セキュリティ
RPKI

2019年6月24日

本日発生したVerizonとBGPオプティマイザを原因とするインターネットの大規模な通信障害について

本日10時30分 (UTC: 協定世界時)、インターネットで小規模な心臓発作的な事象が発生しました。ペンシルベニア州北部にある小さな会社が、大手インターネットトランジットプロバイダVerizon (AS701) を経由する多くのネットワークの経路の優先経路になったというものです。今回のトラフィックの集中は、Wazeに例えると、高速道路全体の交通を近隣の一般道に迂回させたのに相当する規模のもので、Cloudflareや他の多くのプロバイダが持つ多数のウェブサイトへのアクセスが不能になりました。...

BGP

2019年6月18日

マルチパスドメイン認証（Multipath Domain Control Validation）を使用した証明書発行の保護

インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...

Crypto Week
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