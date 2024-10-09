ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。 ...

BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。 ...

Cloudflare Radarは、国およびASNで検出されたトラフィックの異常のOutage Centerへの表示、API経由での異常情報の公開を開始しました。また、トラフィックの異常に関する通知が購読できるRadar通知を開始しました ...

インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します ...

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