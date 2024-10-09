ASPA：インターネットルーティングをより安全に
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2025-10-31
BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...
2023-09-26
Cloudflare Radarは、国およびASNで検出されたトラフィックの異常のOutage Centerへの表示、API経由での異常情報の公開を開始しました。また、トラフィックの異常に関する通知が購読できるRadar通知を開始しました...
2022-11-24
インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...
2022年11月23日
このブログ記事では、ルートリークを検出するために設計された新しいシステムと、Cloudflare Radarとその公開APIへの統合を紹介します...
2021年10月04日
本日15:51（協定世界時）、Cloudflareは「Facebook DNS lookup returning SERVFAIL」と題した内部インシデントをオープンしました。当社のDNSリゾルバー1.1.1.1で何か異常が発生しているのではという懸念を抱いたからです。...
2021年3月25日
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...
2020年4月17日
BGPリークやハイジャックはインターネットのやむを得ない部分としてあまりにも長い間受け入れられてきました。...
2019年6月24日
本日10時30分 (UTC: 協定世界時)、インターネットで小規模な心臓発作的な事象が発生しました。ペンシルベニア州北部にある小さな会社が、大手インターネットトランジットプロバイダVerizon (AS701) を経由する多くのネットワークの経路の優先経路になったというものです。今回のトラフィックの集中は、Wazeに例えると、高速道路全体の交通を近隣の一般道に迂回させたのに相当する規模のもので、Cloudflareや他の多くのプロバイダが持つ多数のウェブサイトへのアクセスが不能になりました。...
2019年6月18日
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...