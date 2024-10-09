インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2026-02-27
日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...続きを読む »
2025-08-18
ブラウザ開発者プログラムの発表：お客様のブラウザでシームレスに動作するCloudflareのチャレンジを形成するのに役立つ、Cloudflareの新しいコラボレーションプログラムです。ぜひご参加ください！...
2024-09-30
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2023-12-18
「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...
2023-10-02
今週のバースデーウィークの重要なニュースについての総括や復習が必要ですか？この要約で全てがわかります...
2023年9月29日
現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...
2022年9月28日
Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...