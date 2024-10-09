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Cloudflare ブログ

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Turnstile

インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

2026-02-27

日々76億件のチャレンジに対応しています。ここでは、Cloudflareがリサーチ、AAAAアクセシビリティ標準、統合アーキテクチャを活用して、インターネットで最もよく見られるユーザーインターフェースを再設計した方法について紹介します。...

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インターネットで最もよく使用されるUIは？Turnstileとチャレンジページの再デザイン

フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合

2023-12-18

セキュリティCAPTCHAボットTurnstile製品ニュース開発者Micro-frontends

「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...

その他の投稿

2023年9月29日

CloudflareではCAPTCHAを使用しません。Turnstileはすべての方に無料です

現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...

バースデーウィーク
製品ニュース
Turnstile
CAPTCHA
スピードと信頼性

2022年9月28日

CAPTCHAに代わり、利便性が高く、プライバシーが守られるTurnstileを発表

Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...

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