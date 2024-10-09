Suleman Ahmad

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

2024-09-25

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。 ...