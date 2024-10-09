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Cloudflare ブログ

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Suleman Ahmad

Suleman Ahmad

Austin, TX

AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

2026-04-02

研究キャッシュ

週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

2024-09-25

バースデーウィークスピードと信頼性研究キャッシュSpeed Brain製品ニュース

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...