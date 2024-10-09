Suleman Ahmad

AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...
2024-09-25
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2023-09-04
このブログでは、「connection coalescing（接続の結束）」技術について、特に大規模での管理に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います...