Cloudflare Streamは、動画ストレージ、エンコーディング、配信のための統合プラットフォームを提供します。開発者が動画から音声をシームレスに抽出できるようになりました。 ...

Streamの最新機能であるオンデマンド動画やライブストリーミングの録画用のAI生成キャプションを使って、ユーザーはワンクリックで動画キャプションを簡単に生成できるようになりました ...

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます ...

Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。 ...

サーバレスのエンドツーエンドライブストリーミングにCloudflareをご利用いただけるようになりました。Stream Live1つで、動画の取り込み、エンコード、録画、再生ができます。 ...