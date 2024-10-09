Cloudflare Streamで動画から音声を抽出
2025-11-06
Cloudflare Streamは、動画ストレージ、エンコーディング、配信のための統合プラットフォームを提供します。開発者が動画から音声をシームレスに抽出できるようになりました。...続きを読む »
2025-11-06
Cloudflare Streamは、動画ストレージ、エンコーディング、配信のための統合プラットフォームを提供します。開発者が動画から音声をシームレスに抽出できるようになりました。...続きを読む »
2024-06-20
Streamの最新機能であるオンデマンド動画やライブストリーミングの録画用のAI生成キャプションを使って、ユーザーはワンクリックで動画キャプションを簡単に生成できるようになりました...
2021-11-19
歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...
2021-09-30
Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。...
2021-09-30
サーバレスのエンドツーエンドライブストリーミングにCloudflareをご利用いただけるようになりました。Stream Live1つで、動画の取り込み、エンコード、録画、再生ができます。...
2021年9月30日
2020年6月に、Cloudfare TVはデビューしました。Cloudflare TVは24時間365日対応のストリーミング動画チャンネルで、より良いインターネットの構築（とその目的に向けて尽力している人々）に関連するトピックに焦点を当てています。開始から1,000本以上のライブショーを経た今、...
2020年6月07日
ここで、Cloudflare TVが近日開始するというお知らせできることを光栄に思います。1日24時間365日のライブテレビ放送をCloudflareネットワークでグローバルに配信していきます。...
2019年5月16日
今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...