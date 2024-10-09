エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
ブラウザレンダリングは、ライブビュー、ヒューマンインザループ、CDPアクセス、セッション記録、そしてAIエージェント用の4倍の同時実行制限を備えたブラウザ実行になりました。...
2026-04-15
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...