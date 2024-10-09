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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Workers

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ

2026-04-16

Agents WeekエージェントGitHubCloudflare Workersストレージ開発者プラットフォーム開発者

エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する

2026-04-15

Agents WeekエージェントDurable ObjectsCloudflare Workers開発者プラットフォーム開発者

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...