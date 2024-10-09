Bryton Herdes

2024年6月27日に発生したCloudflare 1.1.1.1のインシデント

2024-07-04

2024年6月27日、世界中で一部の小数ユーザーが、1.1.1.1に到達不能または性能が低下していることに気付いた方もいるのではないかと思います。本現象の根本的な原因は、BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル）ハイジャックとルートリークの組み合わせによるものでした ...