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Cloudflare ブログ

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Bryton Herdes

Bryton Herdes

Principal Network Engineer

https://next-hopself.net/

BGPゾンビと過剰なパスハンティング

2025-10-31

BGPルーティングNetworkBYOIP

BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

コネクティビティクラウドAnycastArgo Smart RoutingAthenian ProjectBGPより良いインターネットCloudflare NetworkMagic Transit製品ニュース

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...