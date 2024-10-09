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Cloudflare ブログ

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Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

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Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

Magic Transit：Cloudflare規模で機能するネットワーク

2019-08-13

スピードと信頼性Magic TransitNetworkAnycastTCP製品ニュース

本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...