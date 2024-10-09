アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...続きを読む »
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...続きを読む »
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-13
Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...
2026-03-10
Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...
2026-02-03
R2へのローカルアップロードは、アップロードのリクエスト時間を最大75%短縮します。オブジェクトデータを近くのロケーションに書き込み、非同期にバケットにコピーします。データはすぐに利用可能です。 ...
2025年7月17日
これは、複雑なシステムをよりスケーラブルにするという課題をどのように克服したかについてのストーリーの2部です。...
2023年9月26日
Sippyを使用して、要求に応じてデータをS3からR2へ段階的に移行し、移行時にかかるエグレス料金を回避...
2022年11月16日
このブログ記事では、D1を使って静的なブログサイトにコメントを追加する方法を紹介します。説明用に、新しいD1データベースを構築し、コメントの作成と取得を可能にする単純なJSON APIを構築します...
2022年5月11日
R2オブジェクトストレージは現在データ版で、すべてのお客様に試験展開していただけます...
2021年12月07日
お客様が Cloudflare ログを Cloudflare R2 ストレージにまもなく保存できるようになることをお知らせします。Cloudflare にログを保存することで、CIO ならびにセキュリティチームは簡素化、節約、そしてさらなるセキュリティを実現するインフラストラクチャの統合の機会を得ることができます。...
2021年9月28日
帯域幅のエグレス料金をゼロにし、S3互換サービスから自動移行する、CloudflareのS3互換オブジェクトストレージサービスをご紹介します。...