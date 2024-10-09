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Cloudflare ブログ

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ストレージ

アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ

2026-04-16

エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...

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アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ

Dynamic WorkersのDurable Objects：AI生成アプリごとに独自のデータベースを提供

2026-04-13

開発者プラットフォーム開発者Agents WeekCloudflare WorkersDurable Objectsストレージ

Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...

Log Explorerでマルチベクトル型攻撃を調査する

2026-03-10

分析LogsセキュリティR2ストレージSIEM製品ニュースコネクティビティクラウド

Log Explorerのお客様は、マルチベクトル型攻撃の特定と調査ができるようになりました。Log Explorerは、14件のCloudflareデータセットを追加でサポートしているため、ユーザーはネットワークを360度ビューを作ることができます。...

その他の投稿

2021年12月07日

CloudflareのログをR2に保存

お客様が Cloudflare ログを Cloudflare R2 ストレージにまもなく保存できるようになることをお知らせします。Cloudflare にログを保存することで、CIO ならびにセキュリティチームは簡素化、節約、そしてさらなるセキュリティを実現するインフラストラクチャの統合の機会を得ることができます。...

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