William Woodhead

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化
2024-09-25
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2024-09-25
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2023-09-25
Cloudflare Fonts の紹介。Google Fontsを使用しているWebサイトでは、オリジンからフォントを読み込むことで、プライバシーとパフォーマンスが向上します。ユーザーのプライバシーを向上させ、サイトのパフォーマンスを向上させ、プロセスを簡素化します。コードを変更する必要はありません。ダッシュボードでCloudflare Fontsを有効にするだけです...