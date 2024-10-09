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Cloudflare ブログ

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William Woodhead

William Woodhead

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

2024-09-25

バースデーウィークスピードと信頼性研究キャッシュSpeed Brain製品ニュース

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

Cloudflare Fonts：Webサイトのフォントのプライバシーと速度を向上

2023-09-25

バースデーウィークFast Fonts速度製品ニュース

Cloudflare Fonts の紹介。Google Fontsを使用しているWebサイトでは、オリジンからフォントを読み込むことで、プライバシーとパフォーマンスが向上します。ユーザーのプライバシーを向上させ、サイトのパフォーマンスを向上させ、プロセスを簡素化します。コードを変更する必要はありません。ダッシュボードでCloudflare Fontsを有効にするだけです...