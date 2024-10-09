AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

2026-04-02

週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。 ...