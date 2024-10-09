AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...続きを読む »
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...続きを読む »
2025-10-30
Cloudflareでは、Webボット認証がIPベースのIDを超えるために、オープンなレジストリ形式を採用することを提案しています。これにより、どの配信元もボットの暗号化キーを発見し検証できるため、分散型で信頼性の高いエコシステムが形成されます。...
2025-10-30
AIエージェントがインターネットの利用方法を変えると、セキュリティに課題が生じます。匿名認証情報が、ユーザーを追跡したり、プライバシーを侵害したりすることなく、エージェントのトラフィックをレート制限し、不正使用をブロックできる方法を探ります。...
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...
2025-10-29
WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...