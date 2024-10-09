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Cloudflare ブログ

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研究

AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

2026-04-02

週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...

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AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

匿名認証情報：プライバシーを侵害することなく、ボットとエージェントをレート制限する

2025-10-30

研究Rate Limiting

AIエージェントがインターネットの利用方法を変えると、セキュリティに課題が生じます。匿名認証情報が、ユーザーを追跡したり、プライバシーを侵害したりすることなく、エージェントのトラフィックをレート制限し、不正使用をブロックできる方法を探ります。...