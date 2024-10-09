Michelle Zatlyn

料金改定、年払いプランの発表と革新の加速

2022-11-30

Cloudflareはこれまでの歴史の中で、料金の引き上げを行ってきませんでした。そのため、今回の料金改定については慎重に検討を重ねてきました。Cloudflareがネットワークの拡張と革新に取り組み始めてから十余年。今回の改定が増収を目的としたものではないということを皆様にご理解いただければと思います ...