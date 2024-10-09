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Cloudflare ブログ

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Michelle Zatlyn

Michelle Zatlyn

料金改定、年払いプランの発表と革新の加速

2022-11-30

製品ニュース

Cloudflareはこれまでの歴史の中で、料金の引き上げを行ってきませんでした。そのため、今回の料金改定については慎重に検討を重ねてきました。Cloudflareがネットワークの拡張と革新に取り組み始めてから十余年。今回の改定が増収を目的としたものではないということを皆様にご理解いただければと思います...

Cloudflare創業者より周年記念のご挨拶

2021-09-26

バースデーウィークLife at CloudflareFounders' LetterCloudflare Historyより良いインターネット

今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...

2019年バースデーウィークへようこそ

2019-09-22

バースデーウィーク製品ニュース

Cloudflareにとって、9月は特別な月です。Cloudflareは、9年前の9月27日に設立されました。設立以降毎年、私たちはこの日を含むバースデーウィークを、より良いインターネット環境の構築に尽力するという弊社のミッションに沿った新製品とイノベーションを充実させる記念週間としています。...

Matthew Prince とMichelle Zatlynからの手紙

2019-09-13

Life at Cloudflare

Cloudflareは、2010年9月27日に創業しました。多数の優れたスタートアップ企業が、時が経つにつれ方向転換していきます。私たちは変わっていません。創業初期の頃から、目的を持って計画を実行してきました。まだ若い会社ですが、より良いインターネット構築の支援をする、という当初の目標を明確に維持しています。...