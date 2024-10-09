Michelle Zatlyn

Cloudflare創業者より2025年のご挨拶
2025-09-21
Cloudflareは創立15周年を迎えました。バースデーは、インターネットへの恩返しとなる新製品を発表することで祝いたいと思います。また、インターネットの変化についても、この機会にいろいろ考察しています。...
2025-09-21
Cloudflareは創立15周年を迎えました。バースデーは、インターネットへの恩返しとなる新製品を発表することで祝いたいと思います。また、インターネットの変化についても、この機会にいろいろ考察しています。...
2024-09-22
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました。今週、弊社は14周年記念を迎えます。 ...
2023-09-27
Cloudflareは、正式にティーンエイジャーとなりました。設立は、2010年9月27日。そして今日、当社は13歳の誕生日を迎えました...
2022-11-30
Cloudflareはこれまでの歴史の中で、料金の引き上げを行ってきませんでした。そのため、今回の料金改定については慎重に検討を重ねてきました。Cloudflareがネットワークの拡張と革新に取り組み始めてから十余年。今回の改定が増収を目的としたものではないということを皆様にご理解いただければと思います...
2022-09-25
Cloudflareは2010年9月27日に発売されました。今週は12周年を迎えます...
2021-09-26
今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...
2020-09-27
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました — 10年前の今日です。当社はこの10年間で大きな変貌を遂げており、立ち止まって、これまでの軌跡を振り返ることは難しくなっております。...
2019-09-22
Cloudflareにとって、9月は特別な月です。Cloudflareは、9年前の9月27日に設立されました。設立以降毎年、私たちはこの日を含むバースデーウィークを、より良いインターネット環境の構築に尽力するという弊社のミッションに沿った新製品とイノベーションを充実させる記念週間としています。...
2019-09-13
Cloudflareは、2010年9月27日に創業しました。多数の優れたスタートアップ企業が、時が経つにつれ方向転換していきます。私たちは変わっていません。創業初期の頃から、目的を持って計画を実行してきました。まだ若い会社ですが、より良いインターネット構築の支援をする、という当初の目標を明確に維持しています。...