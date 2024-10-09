エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...
2026-04-15
Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...
2026年4月15日
ブラウザレンダリングは、ライブビュー、ヒューマンインザループ、CDPアクセス、セッション記録、そしてAIエージェント用の4倍の同時実行制限を備えたブラウザ実行になりました。...
2026年4月15日
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...
2026年4月15日
Agents SDKの実験的な音声パイプラインは、WebSocketを介したリアルタイムの音声インタラクションを可能にします。開発者は、わずか30行のサーバーサイドコードで、継続的なSTTとTTSを持つエージェントを構築できるようになりました。 ...
2026年4月14日
Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...
2026年4月14日
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...