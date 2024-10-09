Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

2022-12-12

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています ...