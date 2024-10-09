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Cloudflare ブログ

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Athenian Project

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

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Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

2022-12-12

Impact WeekメールセキュリティCloud Email SecurityAthenian Projectポリシーと法務

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...