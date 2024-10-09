Mia Malden

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する

2026-04-15

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...