まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：
Mia Malden

Mia Malden

Product Manager

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する

2026-04-15

Agents WeekエージェントDurable ObjectsCloudflare Workers開発者プラットフォーム開発者

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジン、Workflowsのより良いテスト体験を構築する

2025-11-04

開発者Internship Experience製品ニュース開発者プラットフォームCloudflare WorkersWorkflows

Cloudflare Workflowsのエンドツーエンドテストは困難でした。cloudflare:testにWorkflowsのサポートが導入されます。これにより、最も複雑なアプリケーションに対して、完全なイントロスペクション、モック化、分離された信頼性の高いテストが可能になります。...