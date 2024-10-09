Mia Malden

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する
2026-04-15
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...
Product Manager
2026-04-15
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...
2026-03-27
ダッシュボードのステップ図でワークフローを可視化します。ここでは、TypeScriptコードをワークフローの視覚的表現に変換する方法をご紹介します。 ...
2025-11-10
マルチステップアプリケーションを実行するための耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsが、Pythonをサポートするようになりました。それは摩擦を減らし、可能性を高め、Cloudflareで構築するもう1つの理由です。...
2025-11-04
Cloudflare Workflowsのエンドツーエンドテストは困難でした。cloudflare:testにWorkflowsのサポートが導入されます。これにより、最も複雑なアプリケーションに対して、完全なイントロスペクション、モック化、分離された信頼性の高いテストが可能になります。...
2023-09-25
お客様は今後Cloudflare Incident Alertsを購読して、影響を受ける製品と影響のレベルを基に通知を受けるタイミングを選択できるようになります...