エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

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エージェントの時代にまさにふさわしいイノベーションウィークである第1回Agents Weekが4月20日に終了いたしました。これ以上ないほど適切なタイミングで開催されたといえるでしょう。この一年で、エージェントは人々の働き方を急速に変えてきました。コーディングエージェントは、開発者がこれまで以上に迅速にリリースできるよう支援しています。サポートエージェントはエンドツーエンドでチケットを解決しています。リサーチエージェントは、数百もの情報源に基づいた仮説を数分で検証しています。さらに、ユーザーはエージェントを1つだけ実行しているのではなく、複数のエージェントを並行して24時間体制で実行しているのです。

CloudflareのCTOであるDane Knechtと製品担当VPのRita Kozlovが 「Agents Weekへようこそ」というブログ記事 で述べたように、エージェントの潜在的な規模は驚異的です。世界のナレッジワーカーのほんの一部がそれぞれ数個のエージェントを並行して実行するだけでも、数千万の同時セッションに対応するコンピューティング能力が必要になるからです。この場合、クラウドが構築された単一のアプリで多数のユーザーに対応するモデルではうまく機能しません。しかし、それこそが開発者や企業が実現したいと願っていることです。つまり、エージェントを構築し、ユーザーにデプロイし、大規模に実行する、ということです。

これを実現するには、スタック全体で問題を解決する必要があります。エージェントには、完全なオペレーティングシステムから軽量の分離環境まで拡張可能なコンピューティングが必要です。また実行にあたりセキュリティとIDを組み込む必要があります。エージェントが実際の作業を行うには、適切なモデル、ツール、コンテキストを含むエージェントツールボックスが必要です。エージェントが生成するすべてのコードには、簡単なプロトタイプから本番アプリを構築するまでの明確な道筋が必要です。そして最後に、インターネットトラフィックにおけるエージェントの割合が増大する中、Web自体も新たなエージェンティックWebに適応する必要があります。実を言うと、当社が8年前にWorkersとともにリリースしたコンテナレスのサーバーレスコンピューティングプラットフォームは、まさにこのような局面のために用意されていたのです。以来、私たちはこれを本格的なプラットフォームへと成長させ、そしてこの度、まさにそうした問題を中心に据えてエージェント向けに特別に構築された、次世代のプリミティブをリリースしました。

Cloudflareは、クラウド2.0、すなわちエージェンティッククラウドを生み出すために取り組んでいます。エージェントが主要なワークロードとなる世界に向けて設計されたインフラストラクチャです。

Agents Weekで発表したすべての内容を以下にまとめます。ぜひご確認ください。

コンピューティング

すべてはコンピューティングから始まります。エージェントには、エージェントを実行する場所と、エージェントが作成したコードを保存して実行する場所が必要です。すべてのエージェントが同じものを必要とするわけではありません。パッケージのインストールやターミナルコマンドの実行に完全なオペレーティングシステムが必要な場合もありますが、ほとんどのエージェントは数ミリ秒で起動し、数百万にスケールする軽量なものを必要とします。この度、Cloudflareはそれらを実行するための環境と、エージェント用の新しいGit互換ワークスペースをリリースしました。

セキュリティ

エージェントとそのコードを実行することは、克服すべき課題の半分にすぎません。エージェントはプライベートネットワークに接続して、社内サービスにアクセスし、ユーザーに代わって自律的に動作します。組織内の誰もが独自のエージェントを立ち上げることができる場合、セキュリティは後回しにできません。デフォルトであるべきです。Cloudflareはこの度、これを簡単に実現するツールをリリースしました。

エージェントツールボックス

有能なエージェントには、思考して記憶し、コミュニケーションし、理解する能力が必要です。つまり、適切なモデルで稼働し、適切なツールと、タスクに適切なコンテキストにアクセスできる必要があるということです。Cloudflareはこの度、推論、検索、メモリ、音声、メール、ブラウザといった、エージェントを実際に仕事をこなせるものにするためのプリミティブをリリースしました。

プロトタイプから本番環境へ

最高のインフラストラクチャは、使いやすいものでもあります。私たちは、開発者やそのエージェントがすでに作業している場所、つまりターミナル、エディター、プロンプトなどで、コンテキストを切り替えることなくCloudflareプラットフォーム全体にアクセスできるようにしたいと考えています。

エージェンティックWeb

より多くのエージェントがオンラインで作業するようになっているにもかかわらず、依然として人間のために構築されたインターネットをブラウジングしています。既存のWebサイトには、どのボットがコンテンツにアクセスできるかを制御し、エージェント向けにコンテンツをパッケージ化して提示し、この変化への対応準備がどの程度できているかを測定できる新しいツールが必要です。

最後に

Agents Week 2026は終了しましたが、エージェンティッククラウドは始まったばかりです。コンピューティングやセキュリティ、エージェントツールボックス、エージェンティックWebといった、この度リリースしたすべてのものが基盤をなすものです。私たちはこの基盤をもとに、お客様が次なるものを構築できるよう、必要なすべてを提供し続けてまいります。

また、引き続き情報をお伝えするために、4月20日と21日にはさらに多くのブログ記事が公開されますので、最新情報は 当社ブログ をご確認ください。