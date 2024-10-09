Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...

リモートバインディングを使用すると、ローカルのWorkerコードをR2やD1などのデプロイされたCloudflareリソースに接続することができます。当社がこの機能を構築してシームレスなローカル開発体験を実現した方法について、技術面からご紹介します。 ...

Cloudflareは、Outerbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスの機能を強化しました。 ...

Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます ...

CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます ...