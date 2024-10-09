CloudflareのすべてのCLIを構築する
2026-04-13
Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...続きを読む »
2026-04-13
Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...続きを読む »
2025-11-12
リモートバインディングを使用すると、ローカルのWorkerコードをR2やD1などのデプロイされたCloudflareリソースに接続することができます。当社がこの機能を構築してシームレスなローカル開発体験を実現した方法について、技術面からご紹介します。...
2025-04-07
Cloudflareは、Outerbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスの機能を強化しました。...
2024-04-08
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2024-04-01
CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます...
2024年4月01日
フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...
2024年1月31日
Developer Weekの期間中、Cloudflare Workersに対するLangChainのサポートを発表しました。これを受けて、私たちはCloudflareの開発者プラットフォーム全体で多くのツールのより深い統合に向けてLangChainチームと協力してきました。私たちのこれまでの成果を皆様にお伝えできることをうれしく思います...
2023年10月02日
今週のバースデーウィークの重要なニュースについての総括や復習が必要ですか？この要約で全てがわかります...
2023年9月28日
D1は現在オープンベータであり、そのテーマは「スケール」です。データベースごとのストレージ上限を引き上げ、より多くのデータベースを作成できるようになったことで、開発者はD1で本番規模のアプリケーションを構築できるようになります...
2022年11月18日
今週、私たちは30を超える発表を行いましたが、見逃した方のために、ここで簡単にまとめて紹介します...
2022年11月16日
D1の製品化に向けて準備を進めていく中で、まず立ち止まってフィードバックを得なければ「Cloudflare流」とは言えません。D1がオープンアルファ版になりました！ ...
2022年11月16日
このブログ記事では、D1を使って静的なブログサイトにコメントを追加する方法を紹介します。説明用に、新しいD1データベースを構築し、コメントの作成と取得を可能にする単純なJSON APIを構築します...