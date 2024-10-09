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Cloudflare ブログ

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D1

その他の投稿

2024年4月01日

D1の一般公開、Hyperdrive、Queues、Workers Analytics Engineの更新情報満載

フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...

Developer Week
開発者
開発者プラットフォーム
D1
Hyperdrive

2024年1月31日

Workers AI、Vectorize、D1に対するLangChainのサポート

Developer Weekの期間中、Cloudflare Workersに対するLangChainのサポートを発表しました。これを受けて、私たちはCloudflareの開発者プラットフォーム全体で多くのツールのより深い統合に向けてLangChainチームと協力してきました。私たちのこれまでの成果を皆様にお伝えできることをうれしく思います...

LangChain
Cloudflare Workers
AI
D1
開発者プラットフォーム

2023年9月28日

D1：オープンベータはこちら

D1は現在オープンベータであり、そのテーマは「スケール」です。データベースごとのストレージ上限を引き上げ、より多くのデータベースを作成できるようになったことで、開発者はD1で本番規模のアプリケーションを構築できるようになります...

バースデーウィーク
開発者プラットフォーム
Database
D1